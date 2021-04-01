Тренер «Манчестер Сіті» Гвардіола порівняв Агуеро з Марадоною і Мессі

Наставник вважає, що Серхіо, як і його знамениті співвітчизники, підкорив країну

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола прокоментував рішення аргентинського нападника Серхіо Агуеро залишити команду після закінчення сезону.

«У нас попереду ще два місяці, і на тренуванні я бачу, наскільки він чудовий, наскільки відданий справі. Серхіо незамінний. Я можу сказати, що, з точки зору цифр, його замінити можна, проте дуже непросто забити більше 250 голів за більш ніж 360 матчів і завоювати стільки трофеїв. Він легенда, найкращий нападник клубу в цьому столітті. Замінити його в серцях гравців, тренерів неможливо.

Він неймовірна людина. Я впевнений, що якщо він збереже такий агресивний підхід, то зможе продовжити свою кар'єру ще на 2, 3, 4 або 5 років», – наводить слова Гвардіоли Sky Sports. – Марадона завоював Італію, Мессі зробив це з Іспанією, а Агуеро зробив це з Англією. Його цифри говорять самі за себе. Коли ти володієш цим внутрішнім полум'ям, граєш з цією злістю і проявляєш свій неймовірний талант, ти можеш вигравати матчі самостійну».

На Агуеро претендують «Ювентус» та низка іспанських команд.