Сенсації від Німеччини і Вірменії: всі результати туру у відборі чемпіонату світу з футболу

Німеччина давно не програвала на власному полі

Крім української збірної, очки втратили міцні німці, ісландці та австрійці

У середу завершився третій тур відбору чемпіонату світу з футболу. Збірна України втратила очки в грі з Казахстаном, але то виявилася не головна сенсація дня. Ще гіршого результату досягла Німеччина, яка на власному полі поступилася Північній Македонії.

Фінальна частина ЧС-2022 пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Правила відбору.

Результати ігор вівторка дивіться тут.

Група В

Греція — Грузія — 1:1 (Какабадзе, 76, в свої ворота — Кварацхелія, 78).

Іспанія — Косово — 3:1 (Ольмо, 34, Торрес, 36, Морено, 75 — Халімі, 70).

Турнірне становище: 1. Іспанія — 7 (3); 2. Швеція — 6 (2); 3. Греція — 2 (2); 4. Грузія — 1 (3); 5. Косово — 0 (2).

Група С

Північна Ірландія — Болгарія — 0:0.

Литва — Італія — 0:2 (Сенсі, 48, Іммобіле, 90+4, з пенальті).

Збірна Італії під керівництвом Роберто Манчіні завдяки успіху в Вільнюсі продовжила серію без поразок до 25 матчів

Турнірне становище: 1. Італія — 9 (3); 2. Швейцарія — 6 (2); 3. Північна Ірландія — 1 (2); 4. Болгарія — 1 (3); 5. Литва — 0 (2).

Група D

Україна — Казахстан — 1:1 (Яремчук, 20 — Мужиков, 59).

Боснія і Герцеговина — Франція — 0:1 (Грізманн, 60).

Вільна від офіційних ігор збірна Фінляндії в товариському матчі в Санкт-Галлені поступилася команді Швейцарії - 2:3.

Турнірне становище: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Група F

Австрія — Данія — 0:4 (Ольсен, 58, 74, Меле, 63, Хейб’єрг, 67).

Шотландія — Фарерські острови — 4:0 (Макгінн, 7, 53, Адамс, 60, Фрейзер, 70).

Молдова — Ізраїль — 1:4 (Карп, 29 — Захаві, 45+2, Соломон, 57, Даббур, 64, Натхо, 66). На 50-й хвилині вилучений Міколаєску (Молдова).

Турнірне становище: 1. Данія — 9; 2. Шотландія — 5; 3. Ізраїль — 4; 4. Австрія — 4; 5. Фарерські острови — 1; 6. Молдова — 1.

Група I

Англія — Польща — 2:1 (Кейн, 19, з пенальті, Магуайр, 85 — Модер, 58).

Андорра — Угорщина — 1:4 (Пухоль, 90+3, з пенальті — Фіоло, 45+2, Гоздог, 51, Кляйнхайслер, 58, Него, 90).

Сан-Марино — Албанія — 0:2 (Манай, 63, Узун, 85).

Турнірне становище: 1. Англія — 9; 2. Угорщина — 7; 3. Албанія — 6; 4. Польща — 4; 5. Андорра — 0; 6. Сан-Марино — 0.

Група J

Вірменія — Румунія — 3:2 (Сперцян, 56, Ароян, 87, Барсегян, 89, з пенальті — Чікилдеу, 62, 72). На 78-й хвилині вилучений Пушкаш (Румунія).

Вірменія не програє вже вісім матчів (шість перемог, дві нічиї).

Німеччина — Північна Македонія — 1:2 (Гюндоган, 63, з пенальті — Пандєв, 45+2, Ельмас, 85).

Суперник України в групі Євро-2020 Північна Македонія завдяки голам 37-річного Пандєва і Ельмаса створила справжню сенсацію в Дуйсбурзі.

Македонці перервали 18-матчеву переможну і 35-матчеву безпрограшну (30 перемог, 5 нічиїх) домашню серії бундестім в рамках відбірних турнірів світових першостей. Та й взагалі раніше німці програвали на своєму полі в кваліфікації ЧС всього двічі — в 1985-му Португалії — 0:1 і в 2001-му Англії — 1:5.

Ліхтенштейн — Ісландія — 1:4 (Фрік, 79 — Севарссон, 12, Б'ярнасон, 45+1, Пальссон, 77, Сігурьонссон.



