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    Голова комітету футбольних арбітрів України Лучі постане перед судом у справі про батьківство

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    Лучано Луччі постане перед судом - Голова комітету футбольних арбітрів України Лучі постане перед судом у справі про батьківство
    Лучано Луччі постане перед судом
    Фото olimpik.com.ua

    Італійського спеціаліста звинувачують в ухилянні від сплати аліментів

    Італієць Лучано Лучі, котрий очолює Комітет арбітрів Української асоціації футболу, виступить у ролі відповідача у справі про можливе батьківство.

    Позивач Яна Коваль подала на італійця в суд, який розгляне можливий факт батьківства і виплати аліментів з боку функціонера, повідомляє «Спортарена». Судове слухання заплановано на 5 квітня і пройде в Києво-Святошинському районному суді Київської області.

    У березні Лучі став фігурантом низки скандальних історій. Зокрема, футбольний клуб «Олімпік» звинуватив італійця в порушенні Кодексу етики і чесної гри.

    Також «Олімпік» заявив, що Лучі незаконно обіймає посаду голови суддівського комітету, оскільки на момент переобрання йому виповнилося 70 років, що порушує Статут УАФ.

    Раніше президент «Олімпіка» Владислав Гельзін звинуватив суддівський комітет в упередженості. Зокрема через те, що не було зараховано гол його команди у ворота «Шахтаря». Пізніше скандал піднявся на новий рівень і тепер Гельзіну загрожує довічне відлучення від футболу.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпік Лучано Лучі
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