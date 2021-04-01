Збірну України покарали за піжонство в грі з Казахстаном у відборі чемпіонату світу

Сергій Кривцов міг забивати Казахстану, але не влучив у ворота

Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов назвав головну причину нічиєї з аутсайдером групи

Центральний захисник збірної України Сергій Кривцов міг забивати в першому таймі матчу відбірного циклу чемпіонату світу 2022 року проти Казахстану. Він добивав м’яч головою після відскоку, але не влучив у ворота. Після нічийної гри оборонець прокоментував гру й розповів, чому національна команда втратила очки.

«Нормальна схема в нас була, тактика підходила для нашої команди, ми грали з нею в минулому відборі.

Зарано повірили в свої сили, забили м'яч, гра давалася, а потім погано поставилися до моментів. Було багато перспективних контратак і стовідсоткових моментів. Але десь було піжонство, десь самовпевненість зіграла з нами злий жарт.

Пропущений м'яч? Слідство розслабленості, була технічна помилка, обрізка, добре зіграла збірна Казахстану. Вони швидко перевели гру на нашу половину, зіграли в пас і показали виконавську майстерність», – сказав Кривцов в ефірі телеканалу «Футбол 1».

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).