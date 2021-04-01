Грізманн встановив рекорд і пішов зі збірною Франції у відрив у групі чемпіонату світу

Форвард «Барселони» також відзначився голом у воротах збірної України

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн обігнав Давида Трезеге за кількістю голів за національну команду. М'яч у ворота Боснії у відбірному турнірі чемпіонату світу 2022 року став для нього 35-м. Цей гол виявився єдиним у матчі.

Антуан також забив збірній України у матчі 24 березня.

Попереду Грізманна в списку бомбардирів розташовуються Мішель Платіні (41 гол), Олів'є Жиру (44) і Тьєррі Анрі (51).

Нападаючий «Барселони» вийшов у стартовому складі збірної Франції на матч відбору на ЧС-2022 з Казахстану (2:0). Це поява стала для Грізманна 45-ю поспіль. Антуан встановив рекорд національної команди за цим показником. Раніше рекорд належав Патріку Вієйра, який виходив в стартовому складі збірної Франції 44 зустрічі поспіль.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).