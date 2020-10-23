  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Баскетбольна Суперліга: «Одеса» перервала затяжну програшну серію (відео)

    • Розсилка
    Ділейні Блейлок відзначився у зустрічі з киянами 34-ма очками - Баскетбольна Суперліга: «Одеса» перервала затяжну програшну серію (відео)
    Ділейні Блейлок відзначився у зустрічі з киянами 34-ма очками
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    «Будівельник» у грі з одеситами зазнав третьої поразки в поточному чемпіонаті

    У черговому поєдинку регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги «Одеса» перервала чотириматчеву програшну серію, завдавши третьої в трьох матчах поразки київському «Будівельнику». Відроджений за три тижні до старту чемпіонату легендарний клуб наразі не може набрати обертів і відчутно поступається опонентам фізично.

    Героєм зустрічі став форвард одеситів Ділейні Блейлок, який набрав 34 очки, забивши 9 з 13-ти кидків з-за дуги.

    «Одеса» - «Будівельник» (Київ) – 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)

    «Одеса»: Дрю Брендон (5 + 6 підбирань + 4 передачі), Юрій Кондраков (16 + 3 перехоплення), Денис Носков (10), Роман Новіков (8), Рамел Браун (0 + 6 підбирань + 3 блок-шоти) – старт; Ділейні Блейлок (34 + 9 підбирань), Ілля Заєць (7 + 4 передачі), Антон Давидюк, Вадим Прокопенко (2), Микита Найко (4). Тренер – Олег Юшкін

    «Будівельник»: Реджінальд Джонсон (12 + 6 підбирань + 5 передач + 2 блок-шоти), Роман Козлов (18), Зак Томас ( 7 + 5 підбирань), Сергій Горбенко (3), Михайло Анісімов (12) – старт; Роберт Дево (5 + 4 підбирання), Сергій Загреба (6 + 5 підбирань), Брайс Джонсон (6 + 6 підбирань – 5 втрат), Андрій Кожемякін, Олександр Фурс. Тренер – Вальдемарас Хомічюс

    22 жовтня. Одеса. УСК «Одеса»

    Крім «Будівельника», без перемог наразі йдуть «Черкаські Мавпи» (чотири поразки) і «Миколаїв» (дві поразки). Лідирують у чемпіонаті зі стовідсотковим показником «Київ-Баскет» (чотири перемоги) та «Запоріжжя» (три перемоги).

    Сьогодні, 23 жовтня, зустрічаються «Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя», «Миколаїв» - «Прометей», «Тернопіль» - «Дніпро» і «Київ-Баскет» - «Харківські Соколи».

     Читайте також: Скандал у баскетболі: «Будівельник» подав протест на результат матчу в Суперлізі (відео)
    баскетбол БК Будівельник Денис Носков БК Одеса Олег Юшкін Роман Новіков Вадим Прокопенко Юрій Кондраков Михайло Анісімов Сергій Горбенко Андрій Кожемякін Микита Найко Суперліга Рамел Браун Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Антон Давидюк Вальдемарас Хомічюс Ілля Заєць Ділейні Блейлок Дрю Брендон Роберт Дево Олександр Фурс Зак Томас Сергій Загреба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies