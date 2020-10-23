Баскетбольна Суперліга: «Одеса» перервала затяжну програшну серію (відео)



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Ділейні Блейлок відзначився у зустрічі з киянами 34-ма очками Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

«Будівельник» у грі з одеситами зазнав третьої поразки в поточному чемпіонаті

У черговому поєдинку регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги «Одеса» перервала чотириматчеву програшну серію, завдавши третьої в трьох матчах поразки київському «Будівельнику». Відроджений за три тижні до старту чемпіонату легендарний клуб наразі не може набрати обертів і відчутно поступається опонентам фізично.

Героєм зустрічі став форвард одеситів Ділейні Блейлок, який набрав 34 очки, забивши 9 з 13-ти кидків з-за дуги.

«Одеса» - «Будівельник» (Київ) – 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)

«Одеса»: Дрю Брендон (5 + 6 підбирань + 4 передачі), Юрій Кондраков (16 + 3 перехоплення), Денис Носков (10), Роман Новіков (8), Рамел Браун (0 + 6 підбирань + 3 блок-шоти) – старт; Ділейні Блейлок (34 + 9 підбирань), Ілля Заєць (7 + 4 передачі), Антон Давидюк, Вадим Прокопенко (2), Микита Найко (4). Тренер – Олег Юшкін

«Будівельник»: Реджінальд Джонсон (12 + 6 підбирань + 5 передач + 2 блок-шоти), Роман Козлов (18), Зак Томас ( 7 + 5 підбирань), Сергій Горбенко (3), Михайло Анісімов (12) – старт; Роберт Дево (5 + 4 підбирання), Сергій Загреба (6 + 5 підбирань), Брайс Джонсон (6 + 6 підбирань – 5 втрат), Андрій Кожемякін, Олександр Фурс. Тренер – Вальдемарас Хомічюс

22 жовтня. Одеса. УСК «Одеса»

Крім «Будівельника», без перемог наразі йдуть «Черкаські Мавпи» (чотири поразки) і «Миколаїв» (дві поразки). Лідирують у чемпіонаті зі стовідсотковим показником «Київ-Баскет» (чотири перемоги) та «Запоріжжя» (три перемоги).

Сьогодні, 23 жовтня, зустрічаються «Черкаські Мавпи» - «Запоріжжя», «Миколаїв» - «Прометей», «Тернопіль» - «Дніпро» і «Київ-Баскет» - «Харківські Соколи».