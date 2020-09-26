Після чотирирічної паузи. Провідний баскетболіст збірної України повернувся в клуб з України



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Липовий разом із президентом та тренером «Прометея» Світлина - БК Прометей

«Прометей» націлений на чемпіонський титул в новому сезоні Суперліги

Захисник національної збірної України Олександр Липовий став гравцем кам’янського БК «Прометей».

Баскетболіст сьогодні підписав дворічний контракт з клубом і став останнім дванадцятим гравцем команди у сезоні 2020/2021. Президент СК «Прометей» Володимир Дубинський особисто привітав Олександра у команді і вручив новому гравцю форму.

Протягом останніх трьох сезонів один з ключових гравців національної збірної України виступав за грецький «Промітеас». Починав кар'єру харків’янин у БК «Київ», після чого в Україні грав за БК «Донецьк», «Будівельник» і «Динамо». За кордоном Липовий виступав за сербську «Црвену Звезду», грузинську «Віту», угорський «Шольнок» і грецьку «Трікалу».

В останній раз в Суперлізі 28-річний баскетболіст грав в 2016-му році, коли догравав сезон у складі столичного «Динамо». У чемпіонаті Греції в сезоні 2019/20 Липовий відіграв у 17 поєдинках і за 23,7 хвилини на майданчику, набирав 8,0 очка, робив 3,4 підбирання і 1,7 передачі.

У Єврокубку Липовий взяв участь в 14 матчах, набираючи 8,9 очка, роблячи 3,3 підбирання та 1,7 передачі в середньому за 26,4 хвилини на майданчику.

Примітно, що у минулому сезоні чемпіонату Греції він потрапив до другої символічної п’ятірки сезону, і до символічної захисної п’ятірки.

До вашої уваги трофеї та досягнення Липпового: чемпіон України (2011/2012), володар Кубка України (2014/2015), срібний призер чемпіонату України (2010/2011), срібний призер чемпіонату Греції (2018/2019), фiналicт Кубка України (2013/2014), гравець національної збірної України (2011-2020).

Джерело: БК Прометей