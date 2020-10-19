Скандал у баскетболі: «Будівельник» подав протест на результат матчу в Суперлізі (відео)

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Чи мали судді зараховувати кидок Реджі Джонсона (на передньому плані)? Світлина - БК «Будівельник»

Кияни вважають, що судді помилково не зарахували їхнього кидка одночасно з сиреною

Скандалом завершився поєдинок між київським «Будівельником» та «Харківськими Соколами» в рамках української Суперліги у столичному спорткомплексі «Венето».

За рахунку 77:79 на користь гостей розігруючий «Будівельника» Реджінальд Джонсон разом із сиреною здійснив відчайдушний дальній кидок. Кидок був невлучний, проте гравець суперників Володимир Шевченко перед дужкою вибив м’яч.

Після перегляду відеоповтору Борис Рижик прийняв рішення не зараховувати цей кидок, оскільки на його думку м'яч вже не мав шансів потрапити в кільце. Представники «Будівельника» вважають, що Шевченко порушив правило goaltending, торкнувшись м'яча, який летить в сторону кільця, коли він не мав права робити цього. Клуб подав офіційний протест на результат матчу.

Наразі ж можна констатувати, що другу поспіль перемогу в поточному чемпіонаті харків’янам, як і в матчі з «Черкаськими Мавпами», приніс індивідуальний прохід Дехуана Ґрафа за 12,4 секунди до фінальної сирени.

«Будівельник» (Київ) – «Харківські Соколи» - 77:79 (17,17, 23:21, 19:21, 18:20)

«Будівельник»: Реджінальд Джонсон (16 + 5 передач + 4 підбирання), Андрій Кожемякін (13 + 4 підбирання), Зак Томас (11 + 6 підбирань), Михайло Анісімов (10 + 12 підбирань)

«Харківські Соколи»: Брендон Боґґс (20 + 5 підбирань), Дехуан Ґраф (17 + 8 передач), Олександр Місяць (11), Володимир Шевченко (10 + 7 підбирань), Ігор Чумаков (8 + 7 підбирань)

Наразі відроджений менше місяця тому київський «Будівельник» програв обидва матчі в регулярному чемпіонаті-2020/2021. Наступний матч команда проведе 22 жовтня на виїзді з «Одесою», яка програла чотири поєдинки з чотирьох.