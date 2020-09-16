Помер відомий український баскетболіст Віктор Гуревич



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Віктор Гуревич був призером трьох чемпіонатів СССР Світлина з книги «Баскетбол. Епоха Шаблинського»

Легенді було 85 років

Сьогодні, 16 вересня, на 86-му році пішов з життя знаний український баскетболіст і тренер Віктор Гуревич.

Віктор Абрамович народився у 1935 році в Дніпрі, був вихованцем місцевої школи «Авангард». У київський СКА перебрався, коли настала потреба проходити строкову службу.

«Відслуживши», Гуревич у другій половині 50-х років перебрався в інший київський клуб – СКІФ, який пізніше переіменують у «Будівельник». Попервах Віктор вважався дублером Вадима Гладуна і Володимира Стремоухова, але з часом поступово вийшов із затінку. Маючи не дуже високий як для баскетболу зріст (180 см), гравець вирізнявся витонченою технікою, вмінням фінтити.

З Гуревичем у складі очолюваний Володимиром Шаблинським «Будівельник» у 1962-му вперше здобув бронзові медалі чемпіонату СССР, потім повторив своє досягнення у 1964-му, а ще через рік вперше виграв срібло.

У 1967-му, коли кияни стали другими повторно, Віктора в команді вже не було – він повернувся додому, в Дніпро, де до 1967-го виступав, а завершивши кар’єру, очолив місцеву «Сталь».

З 1986-го Гуревич працював у тренерському штабі «Будівельника» і разом із нині покійними Віктором Боженаром та Зурабом Хромаєвим привів команду в 1989 році до першого і єдиного золота чемпіонатів СССР.

Разом із Хромаєвим та пізніше Геннадієм Защуком Гуревич у статусі асистента тренував «Будівельник» у перших чемпіонатах часів незалежності й відповідно був причетний до чемпіонств команди з 1992-го по 1996 роки. Також у той час Віктор Абрамович у статусі помічника тренера працював у збірній України.

Покинувши тренерську роботу, з 1996-го Гуревич обіймав різноманітні посади в Федерації баскетболу України.