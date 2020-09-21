Легендарний київський «Будівельник» близький до відродження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Будівельник» рекордних десять разів вигравав чемпіонат України Світлина - БК «Будівельник»

Клуб може поновити виступи після дворічної паузи

Найіменитіший баскетбольний клуб України київський «Будівельник» близький до свого відродження.

За інсайдерською інформацією пабліка «Будівельник» має жити», баскетбольний клуб «Будівельник» (Київ) може бути відроджений і заявлений до участі в чемпіонаті України вже в сезоні-2020/2021.

Клуб «Будівельник» позбавився майже всіх санкцій з боку ФІБА-Європа. До остаточної виплати боргів начебто залишається не так багато. Відтак, за доброї волі Федерації баскетболу України, може бути надія на повернення «Будівельника» у велику гру вже найближчим часом.

Додатковою прикметою, яка підтверджує цю інформацію, слугує також той факт, що останнім часом «ожила» й регулярно оновлюється офіційна сторінка «Будівельника» у facebook.

Баскетбольний клуб «Будівельник» був заснований у 1945 році під назвою СКІФ. Клуб 16 разів був призером чемпіонатів СССР, зокрема вигравав золото в 1989-му. В часи незалежності кияни виграли десять чемпіонств (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2011, 2013, 2014, 2017) і 5 національних кубків (1995, 1996, 2012, 2014, 2015).

У сезоні-2013/2014 «Будівельник» став першим українським клубом, який виступав у Євролізі. Крім того, команда два роки поспіль (2013, 2014) доходила до півфіналів Єврокубка УЛЕБ, де поступалася іспанському «Більбао» і сербській «Црвені Звезді».

Проте у зв'язку з початком бойових дій на сході України і появою в одного зі співвласників Ігоря Коломойського політичних амбіцій фінансування клубу суттєво скоротилися, перед колишніми гравцями й тренерами з’явилися величезні борги.

Як наслідок, партнер Коломойського за групою «Приват» Богдан Гулямов, який був президентом клубу з 2006 року, вгамував апетити. А після сезону-2017/2018 фінансування «Будівельника» цілком припинилося, на клуб накладені санкції з боку ФІБА-Європа у зв'язку зі значною заборгованістю перед колишніми гравцями. На сезон-2018/2019 Федерація баскетболу не допустила «Будівельник» до участі в чемпіонаті.