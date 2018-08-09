Баскетбольна збірна України (U-16) з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи



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Фото взяте з ФБУ

Українці здолали команду Білорусі

Чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Білорусі у стартовому поєдинку чемпіонату Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українці впевнено почали поєдинок. Більшу частину стартової чверті Україна вела гру. Однак під кінець 10-хвилинки далася взнаки перевага суперника під щитами й у реалізації.

З початком другої чверті українці вирівняли гру. Рівна боротьба тривала впродовж майже всього ігрового часу. А у заключні хвилини українці зробили спробу відриву, яка забезпечила у підсумку три очки переваги за підсумками першої половини гри.

З поновленням гри суперник спробував заволодіти ігровою ініціативою. Білоруси зрівняли рахунок. Натомість, ривок українців 9:0 змусив білорусів брати тайм-аут.

На початку останньої частини гри боротьба загострилася. Команди на рівних грали на зустрічних курсах. Втім, це тривало лише до середини чверті. Надалі «синьо-жовті» додали в агресії та змусили суперника пресингом на його половині більше помилятися.

У підсумку, збірна України здобула стартову перемогу на чемпіонаті Європи.

Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу

Чоловічі команди U-16

Дивізіон В

Білорусь – Україна – 54:60 (18:16, 14:19, 13:13, 9:12)

У наступному матчі команда Віталія Чернія грає 10 серпня проти Косова.