Баскетбольна збірна України (U-16) з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
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Розсилка
Українці здолали команду Білорусі
Чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Білорусі у стартовому поєдинку чемпіонату Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Українці впевнено почали поєдинок. Більшу частину стартової чверті Україна вела гру. Однак під кінець 10-хвилинки далася взнаки перевага суперника під щитами й у реалізації.
З початком другої чверті українці вирівняли гру. Рівна боротьба тривала впродовж майже всього ігрового часу. А у заключні хвилини українці зробили спробу відриву, яка забезпечила у підсумку три очки переваги за підсумками першої половини гри.
З поновленням гри суперник спробував заволодіти ігровою ініціативою. Білоруси зрівняли рахунок. Натомість, ривок українців 9:0 змусив білорусів брати тайм-аут.
На початку останньої частини гри боротьба загострилася. Команди на рівних грали на зустрічних курсах. Втім, це тривало лише до середини чверті. Надалі «синьо-жовті» додали в агресії та змусили суперника пресингом на його половині більше помилятися.
У підсумку, збірна України здобула стартову перемогу на чемпіонаті Європи.
Чемпіонат Європи 2018 року з баскетболу
Чоловічі команди U-16
Дивізіон В
Білорусь – Україна – 54:60 (18:16, 14:19, 13:13, 9:12)
У наступному матчі команда Віталія Чернія грає 10 серпня проти Косова.