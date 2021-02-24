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    Українці з 1 березня зможуть їздити без віз у одну із карибських країн

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    Гренада&nbsp;&ndash;&nbsp;це маленька острівна держава в Карибському морі, де туризм є основою економіки - Українці з 1 березня зможуть їздити без віз у одну із карибських країн
    Гренада – це маленька острівна держава в Карибському морі, де туризм є основою економіки
    Фото з відкритих джерел

    Навесні запрацює безвіз між Україною і Гренадою

    Із 1 березня 2021 року українці матимуть право подорожувати в Гренаду без необхідності оформлювати візу. Цього дня набуває чинності угода між урядами обох країн про скасування візових вимог.

    Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) у Facebook.

    Згідно з положенням угоди, громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом.

    Водночас в документі зазначається, протягом 180 днів загальний строк перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох.

    В ДАРТ нагадали, що угода була підписана 16 липня 2020 року задля спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною та Гренадою.

    Зазначимо, Гренада – це маленька острівна держава в Карибському морі, де туризм є основою економіки.

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    Теги: візи туризм українці Південна Америка
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