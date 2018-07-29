  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Бетіс» проявляє інтерес до Пиварича

    • Розсилка
    <span>Йосип Пиварич. Фото&nbsp;</span>Getty Images - «Бетіс» проявляє інтерес до Пиварича
    Йосип Пиварич. Фото Getty Images

    29-річний захисник «Динамо» може продовжить кар'єру в іспанському клубі

    Захисник київського «Динамо» і національної збірної Хорватії Йосип Пиварич може перейти в клуб іспанської Прімери.

    29-річним гравцем цікавиться «Бетіс».

    Клуб розглядає Пиварича в якості одного з варіантів посилення позицій крайніх захисників.

    Іншими кандидатами на перехід в іспанський клуб є захисник «Монпельє» Жером Руссийон і Луїс Орехуела з «Аякса».

    Лівий захисник Йосип Пиварич прийшов в «Динамо» в серпні 2017 року з «Динамо» (Загреб) за два мільйони євро.

    У минулому сезоні у футболці київського клубу він зіграв 32 матчі.

    Також Пиварич в складі збірної Хорватії (23 матчі) став першим представником УПЛ, який вийшов у фінал чемпіонату світу.

    Контракт футболіста з київським клубом розрахований до літа 2020 року.

    Нагадаємо, що «Динамо» готове продати захисника за чотири мільйони євро.

    Джерело: sport.ua

    ФК «Динамо» Хорватія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ