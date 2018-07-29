«Бетіс» проявляє інтерес до Пиварича
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29-річний захисник «Динамо» може продовжить кар'єру в іспанському клубі
Захисник київського «Динамо» і національної збірної Хорватії Йосип Пиварич може перейти в клуб іспанської Прімери.
29-річним гравцем цікавиться «Бетіс».
Клуб розглядає Пиварича в якості одного з варіантів посилення позицій крайніх захисників.
Іншими кандидатами на перехід в іспанський клуб є захисник «Монпельє» Жером Руссийон і Луїс Орехуела з «Аякса».
Лівий захисник Йосип Пиварич прийшов в «Динамо» в серпні 2017 року з «Динамо» (Загреб) за два мільйони євро.
У минулому сезоні у футболці київського клубу він зіграв 32 матчі.
Також Пиварич в складі збірної Хорватії (23 матчі) став першим представником УПЛ, який вийшов у фінал чемпіонату світу.
Контракт футболіста з київським клубом розрахований до літа 2020 року.
Нагадаємо, що «Динамо» готове продати захисника за чотири мільйони євро.
Джерело: sport.ua