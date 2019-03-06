Без Соля, але з Дуелунном: «Динамо» вирушило на матч із «Челсі»
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Розсилка
Вербич полетів разом з командою, попри дискваліфікацію
Сьогодні о 10-й ранку динамівці Києва чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль вирушили до Лондона на матч Ліги Європи проти «Челсі».
У Лондоні Олександр Хацкевич розраховуватиме на наступних футболістів:
Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;
Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаїшвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков;
Нападник: Назарій Русин.
Крім того, разом із командою на матч летять Беньямін Вербич, який пропустить матч через дискваліфікацію, та Міккель Дуелунд, який відновлюється після травми.