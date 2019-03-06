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    Без Соля, але з Дуелунном: «Динамо» вирушило на матч із «Челсі»

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    Георгій Цітаїшвілі - Без Соля, але з Дуелунном: «Динамо» вирушило на матч із «Челсі»
    Георгій Цітаїшвілі
    Катай за «Динамо»

    Вербич полетів разом з командою, попри дискваліфікацію

    Сьогодні о 10-й ранку динамівці Києва чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль вирушили до Лондона на матч Ліги Європи проти «Челсі».

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    У Лондоні Олександр Хацкевич розраховуватиме на наступних футболістів:

    Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

    Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

    Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаїшвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков;

    Нападник: Назарій Русин.

    Крім того, разом із командою на матч летять Беньямін Вербич, який пропустить матч через дискваліфікацію, та Міккель Дуелунд, який відновлюється після травми.

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    ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Челсі
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