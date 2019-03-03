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    «Челсі» виграв останній напередодні зустрічі з «Динамо» матч (відео)

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    На лихо українського віце-чемпіона,&nbsp;&laquo;Челсі&raquo; поступово виходить з кризи - «Челсі» виграв останній напередодні зустрічі з «Динамо» матч (відео)
    На лихо українського віце-чемпіона, «Челсі» поступово виходить з кризи
    express.co.uk

    Переможний результат у грі з «Фулемом» лондонці забезпечили собі в першому таймі

    Лондонський «Челсі» провів свій останній напередодні зустрічі з київським «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи матч. У рамках 29-го туру Прем’єр-ліги команда Мауріціо Саррі перемогла «Фулем».

    Склад переможців загалом не здивував. Відзначити варто хіба повернення до основи після скандалу в овертаймі фіналу Кубка Ліги воротаря Кепи Аррізабалаґи, а також непотрапляння до основи центрального оборонця Давіда Луїса, якому тренер вочевидь дав перепочити.

    «Фулем» - Челсі» - 1:2

    Голи: 0:1 – Іґуаїн (20). 1:1 – Калум Чамберс (27). 1:2 – Жоржіньо (31)

    «Фулем»: Серхіо Ріко – Одої, Нордтвейт, Рім, Джо Браян – Калум Чамберс, Кевін Макдональд (Замбо, 62) – Раян Бабель (Еїте, 71), Том Керні (к) (Вієтто, 80), Сессеньйон – Александр Мітровіч. Тренер – Скотт Паркер
    «Челсі»: Кепа Аррізабалаґа – Аспілікета (к), Рюдіґер, Андреас Крістенсен, Емерсон – Нґоло Канте, Жоржіньо (Матео Ковачіч, 68), Росс Барклі (Лофтус-Чік, 78) – Вілліан, Іґуаїн, Еден Азар (Педро, 74). Тренер – Мауріціо Саррі
    Суддя: Ґ. Скотт
    Попередження: Калум Чамберс (22), Кевін Макдональд (51) – Жоржіньо (61)

    3 березня. Лондон. Craven Cottage

    Перший у грі м’яч забив Ґонсало Іґуаїн, котрий замкнув передачу Сесара Аспілікети справа.

    Господарі відігралися доволі швидко. Після розіграшу кутового Раян Бабель навісив зліва, а залишений без нагляду Калум Чамберс промахнутися не міг – 1:1.

    Повторне і, як виявилося, остаточне лідерство в поєдинку «Челсі» забезпечив всього за чотири хвилини. Еден Азар на лівому фланзі стягнув на себе трьох суперників і відкинув м’яч на Жоржіньо, а той з півкола пробив точно в правий від себе кут – 1:2.

    Після цієї перемоги «Челсі» залишився на шостому місці, але маючи 56 очок, команда відстає від «Арсенала», який іде п’ятим, всього на очко, а від «Манчестер Юнайтед», який замикає «зону Ліги чемпіонів» - лише на два пункти.

    Матч «Челсі» - «Динамо» має відбутися 7 березня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Вілліан Еден Азар Мауріціо Саррі Жоржіньо Кепа Аррізабалаґа Матео Ковачіч Калум Чамберс Педро Раян Бабель ФК Фулем Кевін Макдональд Нґоло Канте Сесар Аспілікета Андреас Крістенсен Серхіо Ріко Скотт Паркер Ґонсало Іґуаїн Емерсон Том Керні Александр Мітровіч
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