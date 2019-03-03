«Челсі» виграв останній напередодні зустрічі з «Динамо» матч (відео)



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Переможний результат у грі з «Фулемом» лондонці забезпечили собі в першому таймі

Лондонський «Челсі» провів свій останній напередодні зустрічі з київським «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи матч. У рамках 29-го туру Прем’єр-ліги команда Мауріціо Саррі перемогла «Фулем».

Склад переможців загалом не здивував. Відзначити варто хіба повернення до основи після скандалу в овертаймі фіналу Кубка Ліги воротаря Кепи Аррізабалаґи, а також непотрапляння до основи центрального оборонця Давіда Луїса, якому тренер вочевидь дав перепочити.

«Фулем» - Челсі» - 1:2

Голи: 0:1 – Іґуаїн (20). 1:1 – Калум Чамберс (27). 1:2 – Жоржіньо (31)

«Фулем»: Серхіо Ріко – Одої, Нордтвейт, Рім, Джо Браян – Калум Чамберс, Кевін Макдональд (Замбо, 62) – Раян Бабель (Еїте, 71), Том Керні (к) (Вієтто, 80), Сессеньйон – Александр Мітровіч. Тренер – Скотт Паркер

«Челсі»: Кепа Аррізабалаґа – Аспілікета (к), Рюдіґер, Андреас Крістенсен, Емерсон – Нґоло Канте, Жоржіньо (Матео Ковачіч, 68), Росс Барклі (Лофтус-Чік, 78) – Вілліан, Іґуаїн, Еден Азар (Педро, 74). Тренер – Мауріціо Саррі

Суддя: Ґ. Скотт

Попередження: Калум Чамберс (22), Кевін Макдональд (51) – Жоржіньо (61)

3 березня. Лондон. Craven Cottage

Перший у грі м’яч забив Ґонсало Іґуаїн, котрий замкнув передачу Сесара Аспілікети справа.

Господарі відігралися доволі швидко. Після розіграшу кутового Раян Бабель навісив зліва, а залишений без нагляду Калум Чамберс промахнутися не міг – 1:1.

Повторне і, як виявилося, остаточне лідерство в поєдинку «Челсі» забезпечив всього за чотири хвилини. Еден Азар на лівому фланзі стягнув на себе трьох суперників і відкинув м’яч на Жоржіньо, а той з півкола пробив точно в правий від себе кут – 1:2.

Після цієї перемоги «Челсі» залишився на шостому місці, але маючи 56 очок, команда відстає від «Арсенала», який іде п’ятим, всього на очко, а від «Манчестер Юнайтед», який замикає «зону Ліги чемпіонів» - лише на два пункти.

Матч «Челсі» - «Динамо» має відбутися 7 березня.