Заховайло: «Лондонці зроблять з киян клоунів, якщо ті гратимуть у антифутбол»



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Відомий футбольний агент прогнозує матч «Динамо» з «Челсі» у Лізі Європи

«Шанси «Динамо» без травмованого Соля? Кияни ж раніше якось грали без Соля. Тим паче не буде не лише іспанця, а й Вербича. Дивлячись на лаву запасних, думаю, що доведеться випускати вперед Русина. Інших варіантів і нападників немає.

У попередній грі був момент, коли проти «Десни» на полі у киян було 5 захисників. Однак не думаю, що Хацкевич захоче грати в антифутбол проти «Челсі». Зараз поясню. У «Динамо» немає вміння гри у 3-х центральних оборонців.



У сучасному футболі захищатися потрібно не кількістю, а якістю. 5 захисників скажуть нам про те, що динамівці сидітимуть на своїй половині поля, що допоможе «Челсі» зробити з них клоунів. Я так думаю. Як на мене, «Челсі» потрібно зустрічати ще в центрі поля та активно починати пресингувати.



Якщо самі собі кияни залізуть на голову (півзахист низько опуститься), то у «Динамо» може бути провал. Це фантазія на тему 5 захисників. І вважаю, що Хацкевич на це не піде. Не бачу сенсу грати в те, що не відточили. Склад на поєдинок з «Челсі» – це головний біль Хацкевича.



Прогноз? Теоретичних шансів у «Динамо» мало. Погоджуюсь з букмекерами. Проте хочу взяти киян з форою (+1,5) – тобто максимум буде поразка в один м’яч. Якби були Вербич і Соль (креативні гравці, які можуть зробити гол), все було б простіше. Згадую історію з Кравцем проти «Валенсії»: може Русин так зможе вистрілити з «Челсі»?



З мотивацією все буде гаразд. Упевнений, що «Динамо» не злякається в Лондоні. У гравців достатньо досвіду. Більше того, команда Хацкевича може здивувати «Челсі». З Вербичем і Солем міг би повірити в нічию, а зараз доводиться відштовхуватися від реалій», – цитує слова Заховайла Bookmaker-ratings.

Матч Ліги Європи «Челсі» - «Динамо» відбудеться в четвер, 7 березня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Рейтинг Букмекерів