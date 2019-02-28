На матчі «Динамо» проти «Челсі» в Лізі Європи очікується аншлаг



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Поєдинок між київським «Динамо» та лондонським «Челсі» на «Олімпійському» відбудеться в четвер, 14 березня, о 19:55 Главком

Київський клуб продав усі квитки

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між київським «Динамо» та лондонським «Челсі» викликав величезний ажіотаж серед уболівальників, інформує офіційний сайт столичного клубу.

У неділю, 24 лютого, стартував онлайн-продаж квитків на цей матч, а в понеділок у другій половині дня квитки з’явилися у касах.

І вже станом на середу, тобто за неповних чотири дні, усі квитки, які надійшли до вільного продажу, були розкуплені.

Поки не реалізовані лише заброньовані квитки. Власники абонементів на домашні матчі «Динамо» в сезоні 2018/19 мають пріоритетне право придбання квитків на поєдинки Ліги Європи на свої місця. Бронь знімається за три дні до початку матчу. Якщо не всі заброньовані квитки будуть викуплені, вони теж надійдуть до вільного продажу, про що буде повідомлено додатково.

Зазначається, що під час придбання квитка, не було зафіксовано фактів масової купівлі квитків задля їхнього подальшого перепродажу.

Поєдинок між київським «Динамо» та лондонським «Челсі» на «Олімпійському» відбудеться в четвер, 14 березня, о 19:55. Перший матч у Лондоні суперники зіграють тижнем раніше, 7 березня.

Поки що рекорд сезону за відвідуваністю утримує поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Олімпіакос», на якому були присутні 48 902 вболівальника.