Без титулів не беруть. Зірковий склад збірної України з жіночої боротьби на чемпіонат світу
У команді немає спортсменок, які б не брали медалей бодай на юніорських чемпіонатах Європи
Наставник збірної України з жіночої боротьби Володимир Євонов назвав склад на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в столиці Казахстану Нур-Султані. Уся команда як на підбір – вельми титулована.
Склад жіночої команди з вільної боротьби на чемпіонат світу
До 50 кг – Оксана Лівач, чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка Європи U23
До 53 кг – Юлія Хавалджи, чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу
До 55 кг – Ірина Гусяк, чемпіонка Європи
До 57 кг – Ірина Чихрадзе, призерка чемпіонатів світу та Європи
До 59 кг – Ангеліна Лисак, чемпіонка Європи серед юніорів
До 62 кг – Юлія Ткач, чемпіонка світу, чемпіонка Європейських ігор, дворазова чемпіонка Європи
До 65 кг – Ірина Коляденко, бронзова призерка чемпіонату Європи U23
До 68 кг – Алла Черкасова, чемпіонка світу
До 72 кг – Аліна Бережна, чемпіонка світу, чемпіонка Європейських ігор, дворазова чемпіонка Європи
До 76 кг – Алла Белінська, чемпіонка світу серед військовослужбовців
З попереднього чемпіонату світу з золотом повернулася Алла Черкасова.