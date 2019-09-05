Без титулів не беруть. Зірковий склад збірної України з жіночої боротьби на чемпіонат світу



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У збірній України з жіночої боротьби медаль чемпіонату світу здатна здобути кожна Асоціація спортивної боротьби України

У команді немає спортсменок, які б не брали медалей бодай на юніорських чемпіонатах Європи

Наставник збірної України з жіночої боротьби Володимир Євонов назвав склад на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в столиці Казахстану Нур-Султані. Уся команда як на підбір – вельми титулована.

Склад жіночої команди з вільної боротьби на чемпіонат світу

До 50 кг – Оксана Лівач, чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка Європи U23

До 53 кг – Юлія Хавалджи, чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу

До 55 кг – Ірина Гусяк, чемпіонка Європи

До 57 кг – Ірина Чихрадзе, призерка чемпіонатів світу та Європи

До 59 кг – Ангеліна Лисак, чемпіонка Європи серед юніорів

До 62 кг – Юлія Ткач, чемпіонка світу, чемпіонка Європейських ігор, дворазова чемпіонка Європи

До 65 кг – Ірина Коляденко, бронзова призерка чемпіонату Європи U23

До 68 кг – Алла Черкасова, чемпіонка світу

До 72 кг – Аліна Бережна, чемпіонка світу, чемпіонка Європейських ігор, дворазова чемпіонка Європи

До 76 кг – Алла Белінська, чемпіонка світу серед військовослужбовців

З попереднього чемпіонату світу з золотом повернулася Алла Черкасова.