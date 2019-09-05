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    Без титулів не беруть. Зірковий склад збірної України з жіночої боротьби на чемпіонат світу

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    У збірній України з жіночої боротьби медаль чемпіонату світу здатна здобути кожна - Без титулів не беруть. Зірковий склад збірної України з жіночої боротьби на чемпіонат світу
    У збірній України з жіночої боротьби медаль чемпіонату світу здатна здобути кожна
    Асоціація спортивної боротьби України

    У команді немає спортсменок, які б не брали медалей бодай на юніорських чемпіонатах Європи

    Наставник збірної України з жіночої боротьби Володимир Євонов назвав склад на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в столиці Казахстану Нур-Султані. Уся команда як на підбір – вельми титулована.

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    Склад жіночої команди з вільної боротьби на чемпіонат світу

    До 50 кг – Оксана Лівач, чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка Європи U23
    До 53 кг – Юлія Хавалджи, чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу
    До 55 кг – Ірина Гусяк, чемпіонка Європи
    До 57 кг – Ірина Чихрадзе, призерка чемпіонатів світу та Європи
    До 59 кг – Ангеліна Лисак, чемпіонка Європи серед юніорів
    До 62 кг – Юлія Ткач, чемпіонка світу, чемпіонка Європейських ігор, дворазова чемпіонка Європи
    До 65 кг – Ірина Коляденко, бронзова призерка чемпіонату Європи U23
    До 68 кг – Алла Черкасова, чемпіонка світу
    До 72 кг – Аліна Бережна, чемпіонка світу, чемпіонка Європейських ігор, дворазова чемпіонка Європи
    До 76 кг – Алла Белінська, чемпіонка світу серед військовослужбовців

    З попереднього чемпіонату світу з золотом повернулася Алла Черкасова.

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    чемпіонат світу Оксана Лівач жіноча боротьба Алла Черкасова Юлія Ткач Ірина Гусяк Алла Белінська Ангеліна Лисак Юлія Хавалджи Володимир Євонов Ірина Чихрадзе Ірина Коляденко Аліна Бережна
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