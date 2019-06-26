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    Євроігри-2019: борчиня зі Львова перемогла чемпіонку Європи з Росії і вийшла у фінал

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    У 2011-му Юлія Хавалджи (Благиня) була чемпіонкою Європи. Через вісім років вона може виграти Європейські ігри - Євроігри-2019: борчиня зі Львова перемогла чемпіонку Європи з Росії і вийшла у фінал
    У 2011-му Юлія Хавалджи (Благиня) була чемпіонкою Європи. Через вісім років вона може виграти Європейські ігри
    Асоціація спортивної боротьби України

    Юлія Хавалджи ґарантувала собі медаль Європейських ігор

    29-річна чемпіонка Європи-2011, бронзова призерка чемпіонату світу-2008 Юлія Хавалджи вийшла у фінал ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

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    У півфінальній сутичці львів’янка поступалася 0:2 переможниці двох останніх чемпіонатів континенту Стальвірі Оршуш із РФ, але змогла переламати хід поєдинку на свою користь і виграти 7:4.

    Нагадаємо, що перших двох суперниць Хавалджи зборола дуже впевнено: іспанку Марину Руеду перемогла за 57 секунд 10:0, а досвідчену угорку Мерседес Денеш з Угорщини, яка була чемпіонкою Європи серед кадетів 2012 року, розгромила 10:2.

    У фіналі Юлія Хавалджи (у дівоцтві — Благиня) зустрінеться з наддосвідченою шведкою Софією Маттссон, котра є чинною чемпіонкою Європейських ігор, шість разів вигравала чемпіонат Європи, один раз — чемпіонат світу і була бронзовою призеркою Олімпіади. Фінальна сутичка відбудеться завтра, 27 червня, близько 18:45.

    Також завтра ввечері за медаль боротиметься чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг). На жаль, не за золото. У півфіналі наша видатна спортсменка поступилася 2:4 іншій росіянці, дворазовій чемпіонці Європи Анастасії Братчиковій.

    Суперниця Алли за бронзовим фіналом визначиться завтра вранці у втішному турнірі.

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