Євро з боротьби: українка перемогла в фіналі росіянку і здобула золото (відео)



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Українки здобули шість медалей і стали у командному заліку другими Асоціація спортивної боротьби України

Наші дівчата виграли загалом шість медалей

З двома золотими, срібною і трьома бронзовими нагородами повертається збірна України з жіночої боротьби з італійської Фаенци, де цими днями триває чемпіонат Європи серед кадетів. До повного комплекту медалей у перший день наші дівчата додали золото, яке здобула Юлія Лесковець і бронзу, яку виборола Віолетта Семчова.

Друге золото українській команді принесла представниця Київщини Юлія Лесковець (до 61 кг). Розпочала турнірний шлях Юлія з чистої перемоги на туше над литовкою Медою Ансерите.

У чвертьфіналі Лесковець здалала Іву Ґеріч із Хорватії - 5:0.

Француженку Шадію Аяші у півфіналі Лесковець перемогла 11:6.

Найважчу звитягу Юлія здобула у фіналі, перемігши 2:1 росіянку Татьяну Кабанову.

Бронзу в категорії до 40 кг здобула Віолетта Семчова з Торецька на Донеччині. На шляху до медалі Віолетта перемогла полячку Мартину Ґабрил (10:2), поступилася у півфіналі росіянці Валерії Хайдаровій (4:8) і здолала в сутичці за третє місце румунку Алісу Бору - 6:5.

Боролася за бронзу ще одна наша борчиня. Але в цьому випадку - безуспішно: Дарина Мацола (до 46 кг) поступилася 1:4 білорусці Тетяні Перцевій.

Нагадаємо, що першими на кадетському чемпіонаті Європи відборолися представники греко-римського стилю. В української команди - дві бронзових медалі. Завершать чемпіонат у суботу й неділю борці-вільники.