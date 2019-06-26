Євроігри-2019: українські борчині вихором пронеслися на шляху до півфіналів



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Алла Черкасова збирається до титулів чемпіонки світу і Європи додати звання переможниці Європейських ігор Асоціація спортивної боротьби України

Юлія Хавалджи і Алла Черкасова не залишили суперницям жодного шансу

На ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь) стартували змагання у жіночій боротьбі. Обидві українки, які вийшли на килими у перший день, впевнено вийшли у півфінали.

29-річна чемпіонка Європи-2011, бронзова призерка чемпіонату світу-2008 Юлія Хавалджи іспанку Марину Руеду перемогла за 57 секунд 10:0, а досвідчену угорку Мерседес Денеш з Угорщини, яка була чемпіонкою Європи серед кадетів 2012 року, розгромила 10:2.

У півфіналі Юлія зустрінеться з переможницею двох останніх чемпіонатів континенту Стальвірою Оршуш із РФ.

Ще одна львів’янка, 30-річна чинна чемпіонка світу і Європи Алла Черкасова (до 68 кг) достроково завершила обидві сутички. Спершу Аллі знадобилося трохи більше періода, щоб зробити потрібні 10:0 над італійкою Сарою Да Коль, а згодом перемогла 12:2 бронзову призерку Олімпіади-2008 Аґнєшку Віщек із Польщі.

За місце у фіналі Черкасова теж побореться з росіянкою, дворазовою чемпіонкою Європи Анастасією Братчиковою.

Нагадаємо, що поряд і майстринями жіночої боротьби сьогодні ввечері у вирішальних сутичках будуть виступати українські борці вільного стилю — двоє у півфіналах і троє в сутичках за бронзу.