Безпрецедентно: баскетболісток обзивали під час прямої трансляції матчу чемпіонату України



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Матч «Київ-Баскета» й одеського «Інтерхіма» несподівано опинився в центрі уваги Федерація баскетболу України

Федерація баскетболу України навіть не вважає за потрібне офіційно вибачитися за таке хамство

Вражаючий за своїм цинізмом інцидент трапився під час прямого ефіру матчу жіночої баскетбольної Суперліги України між «Київ-Баскетом» і одеським «Інтерхімом».

Голоси за кадром на всю країну обговорювали зовнішність баскетболісток, прикрашаючи свої враження вульгарними епітетами. «Ця просто на транса схожа», «це твоя крихітка», «цю будеш брати стоячи, стоячи поруч із батареєю», - й іще чимало фраз схожого штибу пролунало під час офіційної, організованої Федерацією баскетболу України трансляції.

Звісно, з огляду на те, що відео переглянуло чимало родичів, друзів, знайомих баскетболісток, а також небайдужих уболівальників, спалахнув скандал.

«Шановні оператори! Скажіть мені все, що ви сказали під час трансляції, в обличчя! Я можу вас зачекати біля входу Палацу спорту», - написала під посиланням на трансляцію на офіційному пабліку ФБУ в «Фейсбуку» гравець «Київ-Баскетба» Дарина Завідна. Її підтримали десятки інших людей.

Найцікавіше, що Федерація баскетболу вилучила саму трансляцію, але вибачатися перед спортсменками не стала. Визнання вини обмежилося коментарем оператора трансляції Андрія Банникова.

«Я відеооператор, який транслював цю гру, - визнав він. – Хочу розповісти, як все було. Вчора, в зв'язку зі станом здоров'я (вранці цього дня вставляли диск у попереку) довелося з собою взяти двох студентів, для того щоб вони підняли все обладнання. Сам взагалі ледве ходив. Так ось. Минуло хвилин десять після початку гри, як мені зателефонував колега і сказав, що у мене там хтось в мікрофон нісенітниці несе. Мікрофон лежав метрах у 15 від мене. Біля мікрофона сиділи ці «мої» студенти і базікали. Природно я їх насварив і послав вниз на трибуни чи додому. Іншими словами, щоб пішли і не тринділи.

Чесно кажучи, ні тоді, ні навіть зараз не знаю, якої гидоти вони встигли наговорити. Але точно не здогадувався, що щось серйозне. Як тільки закінчилася трансляція, я видалив звук і перезберіг відео. На той момент мені здавалося це нормальним рішенням. Щоб люди переглядали трансляцію і не слухали дурні малоліток.

Вже через годину після закінчення гри зрозумів, що це серйозно. Дзвонив Дарині Завідній і приніс свої вибачення, що не зміг це проконтролювати. Готовий, публічно і особисто вибачиться перед усіма, хто був згаданий у цих коментарях. Це повністю моя вина. Я повинен був не допустити цього».

Щоправда, лірично вибачився перед баскетболістками клуб «Київ-Баскет»: «Просимо вибачення за цей ганебний інцидент. Дівчата, ви найчарівніші, ви – переможниці! Ваш біль – це наш біль, ваша образа – це наша образа, ваша радість – це наша радість. Клуб припиняє співпрацю з людьми, які ставлять плями на репутації. А життя неодмінно розверне історію в зворотній бік. Відповідати за ганебні вчинки доведеться. Не сьогодні, так завтра. Вибачте! І, звісно, нам не по дорозі з недолугими працівниками».

Зауважимо, що власником «Київ-Баскету» є президент ФБУ Михайло Бродський.