Найяскравіші данки, передачі та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)



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Аверейл Югба з «Хіміка» зробив кілька ефектних данків у останніх поєдинках ФБУ

Найкращі ігрові епізоди в матчах чемпіонату України з баскетболу 22-26 січня

У баскетбольній Суперлізі 22-26 січня відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.

На початку туру «Харківські Соколи» сенсаційно перемогли вдома лідера на той час «Прометей» – 96:71.

Найкращі данки тижня

Чинний чемпіон «Хімік» двічі програв вдома: «Черкаським Мавпам» (69:74) та «Київ-Баскету» (83:88).

Найкращі перехоплення тижня

«Прометей» у другому для себе матчі тижня обіграв на виїзді «Дніпро» – 97:94.

Найкращі передачі

За підсумками ігрового тижня на перше місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату вийшов «Дніпро» – 14 перемог у 19-ти поєдинках. Далі йдуть «Прометей» (13/19) та «Київ-Баскет» (12/18).