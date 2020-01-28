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    Новини

    Найяскравіші данки, передачі та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)

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    Аверейл Югба з&nbsp;&laquo;Хіміка&raquo; зробив кілька ефектних данків у останніх поєдинках - Найяскравіші данки, передачі та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)
    Аверейл Югба з «Хіміка» зробив кілька ефектних данків у останніх поєдинках
    ФБУ

    Найкращі ігрові епізоди в матчах чемпіонату України з баскетболу 22-26 січня

    У баскетбольній Суперлізі 22-26 січня відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.

    На початку туру «Харківські Соколи» сенсаційно перемогли вдома лідера на той час «Прометей» – 96:71.

    Найкращі данки тижня

    Чинний чемпіон «Хімік» двічі програв вдома: «Черкаським Мавпам» (69:74) та «Київ-Баскету» (83:88).

    Найкращі перехоплення тижня

    «Прометей» у другому для себе матчі тижня обіграв на виїзді «Дніпро» – 97:94.

    Найкращі передачі

    За підсумками ігрового тижня на перше місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату вийшов «Дніпро» – 14 перемог у 19-ти поєдинках. Далі йдуть «Прометей» (13/19) та «Київ-Баскет» (12/18).

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Хімік БК Дніпро
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