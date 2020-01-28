Найяскравіші данки, передачі та перехоплення тижня в Суперлізі (відео)
Аверейл Югба з «Хіміка» зробив кілька ефектних данків у останніх поєдинках
ФБУ
Найкращі ігрові епізоди в матчах чемпіонату України з баскетболу 22-26 січня
У баскетбольній Суперлізі 22-26 січня відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.
На початку туру «Харківські Соколи» сенсаційно перемогли вдома лідера на той час «Прометей» – 96:71.
Найкращі данки тижня
Чинний чемпіон «Хімік» двічі програв вдома: «Черкаським Мавпам» (69:74) та «Київ-Баскету» (83:88).
Найкращі перехоплення тижня
«Прометей» у другому для себе матчі тижня обіграв на виїзді «Дніпро» – 97:94.
Найкращі передачі
За підсумками ігрового тижня на перше місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату вийшов «Дніпро» – 14 перемог у 19-ти поєдинках. Далі йдуть «Прометей» (13/19) та «Київ-Баскет» (12/18).