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    Українець вперше виступатиме в легендарній команді Harlem Globetrotters (відео)

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    Дмитро Кривенко - Українець вперше виступатиме в легендарній команді Harlem Globetrotters (відео)
    Дмитро Кривенко
    Harlem Globetrotters

    Дворазовий чемпіон світу з данків Дмитро Кривенко ввійшов до складу знаменитої розважальної баскетбольної команди

    Дворазовий чемпіон світу з данку Дмитро Smoove Кривенко став учасником легендарної розважальної команди Harlem Globetrotters. Він став першим українцем за 97-річну історію колективу. Загалом у Harlem Globetrotters вситупали два десятки іноземців.

    Нашого гравця прийняли до команди разом з китайцем Лакі Янгом та поляком Деззлом Кідоном.

    Нагадаємо, Дмитро Кривенко перемагав у змаганнях данкерів на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3 2016 та 2018 років.

    Harlem Globetrotters прославилася на весь світ найяскравішими баскетбольними трюками, шоу з поєднанням спортивних та театральних елементів.

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    баскетбол
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