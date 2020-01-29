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    Українку визнали найкращою баскетболісткою туру в Євролізі

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    Аліна Ягупова видає блискучий сезон - Українку визнали найкращою баскетболісткою туру в Євролізі
    Аліна Ягупова видає блискучий сезон
    Euroleague

    Аліна Ягупова наразі є найрезультативнішою гравчинею турніру

    Українка Аліна Ягупова допомогла «Фенербахче» вийти в 1/4 фіналу Євроліги.

    В 11-му турі групового етапу вона набрала 24 очки в поєдинку проти російського «Динамо» з Курська (76:55). «Фенербахче» достроково вийшов з групи.

     

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    Показники Аліни в матчі проти росіянок

    Ягупова – найкращий бомбардир Євроліги. В середньому вона набирає 20,9 очок за матч.

     Читайте також: Капітан баскетбольної збірної України знищила росіян в Євролізі
    баскетбол Аліна Ягупова
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