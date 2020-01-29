Українку визнали найкращою баскетболісткою туру в Євролізі
Аліна Ягупова видає блискучий сезон
Euroleague
Аліна Ягупова наразі є найрезультативнішою гравчинею турніру
Українка Аліна Ягупова допомогла «Фенербахче» вийти в 1/4 фіналу Євроліги.
В 11-му турі групового етапу вона набрала 24 очки в поєдинку проти російського «Динамо» з Курська (76:55). «Фенербахче» достроково вийшов з групи.
Показники Аліни в матчі проти росіянок
Ягупова – найкращий бомбардир Євроліги. В середньому вона набирає 20,9 очок за матч.