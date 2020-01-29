Найкращі моменти в баскетбольній Суперлізі 22-26 січня (відео)



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Епізод матчу «Одеса» - «Київ-Баскет» ФБУ

Відео топ-моментів у поєдинках ігрового тижня чемпіонату України з баскетболу

У баскетбольній Суперлізі 22-26 січня відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.

«Харківські Соколи» сенсаційно перемогли вдома лідера на той час «Прометей» – 96:71.

Чинний чемпіон «Хімік» двічі програв вдома: «Черкаським Мавпам» (69:74) та «Київ-Баскету» (83:88).

«Прометей» у другому для себе матчі тижня обіграв на виїзді «Дніпро» – 97:94.

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За підсумками ігрового тижня на перше місце в турнірній таблиці регулярного чемпіонату вийшов «Дніпро» – 14 перемог у 19-ти поєдинках. Далі йдуть «Прометей» (13/19) та «Київ-Баскет» (12/18).