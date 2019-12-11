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    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва

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    Біатлонна траса будується прискореними темпами - Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса будується прискореними темпами
    Ігор Могильняк

    Перші старти на новому змагальному об'єкті обіцяють уже найближчої весни

    Поруч із відпочинковим комплексом «Буковель» у селі Поляниця Яремчанського району на Івано-Франківщині триває будівництво сучасної біатлонної траси.

    Свіжі світлини з місця робіт виклав біатлонний фанат Ігор Могильняк.

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    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Біатлонна траса для Кубка світу в Буковелі. Фото з масштабного будівництва
    Ігор Могильняк

    Зауважимо, що в недавньому інтерв'ю сайтові Biathlon.com.ua президент Федерації біатлону України Володимир бринзак висловив сподівання, що вже у березні наступного року в Буковелі може відбутися чемпіонат України.

    «Якщо подивитися на нинішні темпи будівництва, то можна сподіватися, що перша і друга черги будуть закінчені до кінця наступного року, - сказав Володимир Михайлович. - Кажу про суто змагальні об'єкти - стрільбище, траси, роздягальні тощо. У подальших планах є готель, адмінспоруди та інше.

    Стрільбище ми зробимо вже до кінця зими, щоб у березні провести там другий етап дорослого чемпіонату України. Зараз вже на стрільбищі побудували п'ятиметрову бетонну стіну, і зараз ведемо переговори з приводу купівлі установок для стрільби. Це будуть або німецькі «HoRa», або фінські «Kurvinen». Зараз займаємося також освітленням, оскільки траса буде освітленою по всій довжині, замовлені системи засніження траси.

    А ось лижоролерну трасу поки не будуємо, оскільки хочемо подивитися - як йтимуть справи зі снігом, дощами, зсувами, щоб бути впевненими, що нинішне планування оптимально підходить. Але це не проблема, оскільки у власника курорту поблизу свій асфальтовий завод, і після прийняття рішення нам зроблять трасу буквально за три дні. Одним словом, усі чіткі плани у нас є, залишилося тільки дочекатися, щоб фінансування, яке було закладене в бюджеті, виділялося своєчасно і в повному обсязі».

     Читайте також: Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові
    біатлон чемпіонат України будівництво фінансування Володимир Бринзак Буковель
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