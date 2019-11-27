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    Україна визначилася зі складом естафетних команд на етап Кубка світу з біатлону

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    Анастасія Меркушина і Артем Тищенко відкриють сезон-2019/2020 - Україна визначилася зі складом естафетних команд на етап Кубка світу з біатлону
    Анастасія Меркушина і Артем Тищенко відкриють сезон-2019/2020
    Юлія Садикова

    У класичній змішаній естафеті наша команда буде представлена найсильнішим на даний момент складом

    Збірна України з біатлону визначилася зі складом на перші гонки стартового етапу Кубка світу-2019/2020 у шведському Естерсунді.⠀

    Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі спортсменами, які виступлять в змішаних естафетах на першому етапі Кубка світу.

    В одиночному міксті нашу команду представлять Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Торік цей дует одного разу здобував медаль кубкового етапу.

    В класичній змішаній естафеті візьмуть участь Віта Семеренко – Дарина Блашко – Артем Прима – Дмитро Підручний.

    Нагадаємо, що в лютому Дмитро Підручний став першим в історії українським чемпіоном світу з біатлону.

     Читайте також: Українець Дмитро Підручний виграв спринті на чемпіонаті Швеції
    біатлон Кубок світу Збірна України Віта Семеренко Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Артем Тищенко Дарина Блашко
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