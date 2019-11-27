Україна визначилася зі складом естафетних команд на етап Кубка світу з біатлону
Анастасія Меркушина і Артем Тищенко відкриють сезон-2019/2020
Юлія Садикова
У класичній змішаній естафеті наша команда буде представлена найсильнішим на даний момент складом
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на перші гонки стартового етапу Кубка світу-2019/2020 у шведському Естерсунді.⠀
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі спортсменами, які виступлять в змішаних естафетах на першому етапі Кубка світу.
В одиночному міксті нашу команду представлять Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Торік цей дует одного разу здобував медаль кубкового етапу.
В класичній змішаній естафеті візьмуть участь Віта Семеренко – Дарина Блашко – Артем Прима – Дмитро Підручний.
Нагадаємо, що в лютому Дмитро Підручний став першим в історії українським чемпіоном світу з біатлону.