Україна визначилася зі складом естафетних команд на етап Кубка світу з біатлону



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Анастасія Меркушина і Артем Тищенко відкриють сезон-2019/2020 Юлія Садикова

У класичній змішаній естафеті наша команда буде представлена найсильнішим на даний момент складом

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на перші гонки стартового етапу Кубка світу-2019/2020 у шведському Естерсунді.⠀

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі спортсменами, які виступлять в змішаних естафетах на першому етапі Кубка світу.

В одиночному міксті нашу команду представлять Анастасія Меркушина і Артем Тищенко. Торік цей дует одного разу здобував медаль кубкового етапу.

В класичній змішаній естафеті візьмуть участь Віта Семеренко – Дарина Блашко – Артем Прима – Дмитро Підручний.

Нагадаємо, що в лютому Дмитро Підручний став першим в історії українським чемпіоном світу з біатлону.

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