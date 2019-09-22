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    Статті

    Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Віта Семеренко, Сергій Седнєв, Оксана Хвостенко і Артем Тищенко - тріумфатори Гонки чемпіонів - Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові
    Віта Семеренко, Сергій Седнєв, Оксана Хвостенко і Артем Тищенко - тріумфатори Гонки чемпіонів
    Іван Вербицький

    На Сіверщині відбулися перегони, аналогів яким в історії українського біатлону ще не було

    У суботу, 21 вересня, на базу лижного спорту чернігівської СДЮШОР з’їхалося сотні вболівальників біатлону з усієї України. Ажіотаж викликали виставкові перегони, які другий рік поспіль відкривають національний чемпіонат з літнього біатлону.

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    «Схожі змагання проводять в інших країнах, - каже ініціатор заходу, бронзовий призер чемпіонату світу-2011 Сергій Седнєв, котрий нині є провідним тренером при Міністерстві молоді і спорту. – Організувати щось подібне у нас вирішили два роки тому, коли на літньому чемпіонаті України Роман Прима сказав, що було б непогано й ветеранам побігати. Я схопився за цю ідею, хоча в процесі підготовки були думки, щоб від неї відмовитися. Але треба тримати слово».

    Формат перегонів доволі цікавий: чоловік виступає з жінкою, причому один представник команди є чинним спортсменом, інший – колишнім. Розпочинають учасники з дуельної стрільби, за підсумками якої визначаються їхні місця на стартовій решітці, а потім у форматі суперспринту відбуваються власне перегони.

    Цьогорічний склад учасників вражав. Достатньо сказати, що на старт вийшло відразу три олімпійські чемпіонки – Олена Підгрушна, Віта Семеренко і Валентина Семеренко. Юлія Джима, їхня партнерка за золотою сочинською естафетною четвіркою, спостерігала за гонкою в статусі глядачки. Так само, як і ще дві олімпійських призерки – Валентина Цербе-Несіна і Олена Петрова.

    У парі зі срібною призеркою чемпіонату світу-2002 Іриною Меркушиною вийшов на старт перший в українській історії чемпіон світу з чоловічого біатлону Дмитро Підручний. Перший у нашій історії призер світових чемпіонатів Андрій Дериземля біг у команді із чемпіонкою світу серед юніорів Анною Кривонос.

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    На стартовому бібі Олена Зубрилова зібрала колекцію автографів
    Володимир Бринзак, Андрій Дериземля і екс-наставник збірної України з біатлону Євген Колупаєв
    Сергій Седнєв з дружиною Мирославою і сином Іваном
    Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові
    Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові
    Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові
    Андрій Дериземля
    Віта Семеренко і Валентина Цербе-Несіна в ролі стрімера
    Сергій Седнєв
    Наставник чоловічої збірної України Юрай Санітра
    Віта Семеренко
    Віта Семеренко і Артем Тищенко
    Стрільба переможців - Артем Тищенко і Сергій Седнєв
    Христина Дмитренко, Віта Семеренко і суддя Марія Кравченко
    Андрій Дериземля
    Олена Петрова
    Юлія Джима
    Віта Семеренко
    Старт перегонів
    Юлія Джима
    Роман Прима і Сергій Семенов
    Віта Семеренко
    Анастасія Меркушина
    Валентина Семеренко
    Оксана Хвостенко і Олена Підгрушна
    Анастасія Меркушина
    Валентина Семеренко
    Ніна Лемеш
    Колишній капітан збірної України і чоловік Оксани Хвостенко В'ячеслав Деркач
    Олена Зубрилова
    Чотириразовий призер чемпіонатів світу серед юніорів Олег Бережний
    Олександр Біланенко - донедавна один із найкращих снайперів світового біатлону
    Колишній наставник збірної України, автор знаних методик Василь Карленко
    Андрій Дериземля
    Дмитро Підручний був генератором гарного настрою
    Артем Тищенко
    Колишній наставник збірних України і Польщі, а нині генеральний секретар Федерації біатлону України Роман Бондарук
    Імпозантний віце-президент Федерації біатлону України Мирослав Грабовецький
    Олена Зубрилова бере автографи в Анастасії Меркушиної та Андрія Дериземлі
    Оксана Хвостенко з донечкою Анею
    Почесний президент Федерації біатлону України Микола Томенко
    Чемпіон світу Дмитро Підручний отримав посвідчення заслуженого майстра спорту
    Чемпіонський дует Оксани Хвостенко і Артема Тищенка
    Срібні призери Віта Семеренко і Сергій Седнєв
    Катерина Бех, Олена Зубрилова та Сергій Семенов спільними зусиллями виграли бронзу
    Віта Семеренко, Сергій Седнєв, Оксана Хвостенко і Артем Тищенко - тріумфатори Гонки чемпіонів
    Валентина Цербе-Несіна фотографує третіх призерів
    Попри відсутність нагород Валентина Семеренко та Роман Прима були в гарному настрої
    Олена Петрова, Олена Зубрилова і Ніна Лемеш - легенди українського біатлону 90-х років минулого сторіччя
    Валентина Цербе-Несіна
    Сергій Седнєв нагороджує журналістку Олену Дідух
    Сергій Седнєв з сином Іваном
    Іван Вербицький

    Проте, мабуть, найбільший ажіотаж викликав приїзд однієї з найсильніших біатлоністок світу 90-х років минулого сторіччя, чотириразової чемпіонки планети Олени Зубрилової, яка майже всі свої головні титули здобула під українським стягом, але після провалу на Олімпіаді-2002 почала виступати за Білорусь. Де, власне, й залишилася і працює тренером резервного складу національної збірної понині.

    «В Україну вдається приїжджати не так уже й часто, під час відпустки раз чи два на рік, - каже Олена «Главкому». – Їду до доньки у Київ і до мами в рідну Шостку на Сумщині. З колишніми партнерками за біатлонною командою, з тренерами, на жаль, бачимося не так часто. Ось узимку дуже мило поспілкувалися з Оленою Петровою під час Гонки чемпіонів у Мінську. Тому такі зустрічі як нинішня особливо цінні. Була рада побачити людей, з якими не бачилися дуже давно, зокрема Ніну Лемеш, Валю Цербе, президента Федерації Володимира Бринзака».

    Попередньо Зубрилова розраховувала ще й стартувати, але в останню мить вирішила від цієї ідеї відмовитися через пошкодження. Олена взяла участь лише у дуельній стрільбі, а на дистанції в парі з володарем малого Кришталевого глобуса переможця загального заліку Кубка світу-2014/2015 в індивідуальній гонці, дворазовим бронзовим призером чемпіонатів світу Сергієм Семеновим бігла чинна дворазова чемпіонка світу серед юніорів Катерина Бех. Власне, спільними зусиллями це тріо й здобуло третє місце.

    Лідирували ж на дистанції довший час Віта Семеренко і Сергій Седнєв. Втім, у кінцівці цей дует випередили за рахунок найперше стабільнішої стрільби триразова призерка чемпіонату світу-2008 Оксана Хвостенко та дворазовий призер етапів Кубка світу в суперестафеті Артем Тищенко.

    Цікаво, що Хвостенко виграє українську Гонку чемпіонів вдруге поспіль. Тільки торік вона тріумфувала в парі з Сергієм Семеновим.

    «Ні, я спеціально до цих гонок не готуюся, - каже Оксана. – ось бачите доньку Аню? За нею набігаюся так, що й тренувань не треба. А взагалі я не випала з біатлону, треную дітей. На те, щоб підтримувати форму самій, часу особливо немає. Тому ці мої перемоги – то радше навик, який уже нікуди не дінеться».

    Між тим, поки інші учасники Гонки чемпіонів пішли відпочивати (а чинні спортсмени – готуватися до недільних офіційних стартів чемпіонату України), Сергій Седнєв швидко перевтілився в організатора і в рамках виставкових заходів вчив стріляти під час турніру з дуельної стрільби спершу журналістів, а потім і діточок. Цікаво, що ази Сергій демонстрував гвинтівкою, приклад до якої він виготовив власноруч.

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Біатлоніст Сергій Седнєв: Мою кар’єру підірвала бронзова естафета чемпіонату світу


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    біатлон Микола Томенко Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Юрай Санітра Володимир Бринзак Артем Тищенко Олена Зубрилова Анна Кривонос Катерина Бех Андрій Дериземля Сергій Седнєв Олег Бережний Ніна Лемеш Оксана Хвостенко Роман Бондарук Василь Карленко В'ячеслав Деркач Христина Дмитренко Роман Прима Олександр Біланенко
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