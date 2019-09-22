Сузір’я світових легенд. Фоторепортаж з біатлонної Гонки чемпіонів у Чернігові

Віта Семеренко, Сергій Седнєв, Оксана Хвостенко і Артем Тищенко - тріумфатори Гонки чемпіонів Іван Вербицький

На Сіверщині відбулися перегони, аналогів яким в історії українського біатлону ще не було

У суботу, 21 вересня, на базу лижного спорту чернігівської СДЮШОР з’їхалося сотні вболівальників біатлону з усієї України. Ажіотаж викликали виставкові перегони, які другий рік поспіль відкривають національний чемпіонат з літнього біатлону.

«Схожі змагання проводять в інших країнах, - каже ініціатор заходу, бронзовий призер чемпіонату світу-2011 Сергій Седнєв, котрий нині є провідним тренером при Міністерстві молоді і спорту. – Організувати щось подібне у нас вирішили два роки тому, коли на літньому чемпіонаті України Роман Прима сказав, що було б непогано й ветеранам побігати. Я схопився за цю ідею, хоча в процесі підготовки були думки, щоб від неї відмовитися. Але треба тримати слово».

Формат перегонів доволі цікавий: чоловік виступає з жінкою, причому один представник команди є чинним спортсменом, інший – колишнім. Розпочинають учасники з дуельної стрільби, за підсумками якої визначаються їхні місця на стартовій решітці, а потім у форматі суперспринту відбуваються власне перегони.

Цьогорічний склад учасників вражав. Достатньо сказати, що на старт вийшло відразу три олімпійські чемпіонки – Олена Підгрушна, Віта Семеренко і Валентина Семеренко. Юлія Джима, їхня партнерка за золотою сочинською естафетною четвіркою, спостерігала за гонкою в статусі глядачки. Так само, як і ще дві олімпійських призерки – Валентина Цербе-Несіна і Олена Петрова.

У парі зі срібною призеркою чемпіонату світу-2002 Іриною Меркушиною вийшов на старт перший в українській історії чемпіон світу з чоловічого біатлону Дмитро Підручний. Перший у нашій історії призер світових чемпіонатів Андрій Дериземля біг у команді із чемпіонкою світу серед юніорів Анною Кривонос.

Проте, мабуть, найбільший ажіотаж викликав приїзд однієї з найсильніших біатлоністок світу 90-х років минулого сторіччя, чотириразової чемпіонки планети Олени Зубрилової, яка майже всі свої головні титули здобула під українським стягом, але після провалу на Олімпіаді-2002 почала виступати за Білорусь. Де, власне, й залишилася і працює тренером резервного складу національної збірної понині.

«В Україну вдається приїжджати не так уже й часто, під час відпустки раз чи два на рік, - каже Олена «Главкому». – Їду до доньки у Київ і до мами в рідну Шостку на Сумщині. З колишніми партнерками за біатлонною командою, з тренерами, на жаль, бачимося не так часто. Ось узимку дуже мило поспілкувалися з Оленою Петровою під час Гонки чемпіонів у Мінську. Тому такі зустрічі як нинішня особливо цінні. Була рада побачити людей, з якими не бачилися дуже давно, зокрема Ніну Лемеш, Валю Цербе, президента Федерації Володимира Бринзака».

Попередньо Зубрилова розраховувала ще й стартувати, але в останню мить вирішила від цієї ідеї відмовитися через пошкодження. Олена взяла участь лише у дуельній стрільбі, а на дистанції в парі з володарем малого Кришталевого глобуса переможця загального заліку Кубка світу-2014/2015 в індивідуальній гонці, дворазовим бронзовим призером чемпіонатів світу Сергієм Семеновим бігла чинна дворазова чемпіонка світу серед юніорів Катерина Бех. Власне, спільними зусиллями це тріо й здобуло третє місце.

Лідирували ж на дистанції довший час Віта Семеренко і Сергій Седнєв. Втім, у кінцівці цей дует випередили за рахунок найперше стабільнішої стрільби триразова призерка чемпіонату світу-2008 Оксана Хвостенко та дворазовий призер етапів Кубка світу в суперестафеті Артем Тищенко.

Цікаво, що Хвостенко виграє українську Гонку чемпіонів вдруге поспіль. Тільки торік вона тріумфувала в парі з Сергієм Семеновим.

«Ні, я спеціально до цих гонок не готуюся, - каже Оксана. – ось бачите доньку Аню? За нею набігаюся так, що й тренувань не треба. А взагалі я не випала з біатлону, треную дітей. На те, щоб підтримувати форму самій, часу особливо немає. Тому ці мої перемоги – то радше навик, який уже нікуди не дінеться».

Між тим, поки інші учасники Гонки чемпіонів пішли відпочивати (а чинні спортсмени – готуватися до недільних офіційних стартів чемпіонату України), Сергій Седнєв швидко перевтілився в організатора і в рамках виставкових заходів вчив стріляти під час турніру з дуельної стрільби спершу журналістів, а потім і діточок. Цікаво, що ази Сергій демонстрував гвинтівкою, приклад до якої він виготовив власноруч.

Іван Вербицький, «Главком»



