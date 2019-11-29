  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Олена Підгрушна фінішувала шостою на Кубку IBU

    • Розсилка
    Сьогодні у спортменів день відпочинку, а вже завтра у Швеції стартує Кубок світу - Олена Підгрушна фінішувала шостою на Кубку IBU
    Сьогодні у спортменів день відпочинку, а вже завтра у Швеції стартує Кубок світу

    Напередодні старту І етапу Кубка світу українські біатлоністки розминаються у Швеції

     У шведському Шушені, на передсезонному старті Кубок IBU, вступили в боротьбу українські біатлоністки. Шестеро наших дівчат вчора змагалися у спринті. Найкраще виступила лідер збірної, Олена Підгрушна, яка припустившись чотирьох хиб, фінішувала на шостій сходинці. Олена програла лідеру, Каролін Ердаль (Норвегія), 44,2 секунди. Друге місце виборола представниця США - Келсі Джоан Дікінсон. Третю сходинку посіла німкеня Маррен Хаммершмідт. Окрім Підгрушної, в цій гонці взяли участь ще п'ятеро українок. Найвище місце серед них посіла Катерина Бех, яка стала 12-ю.

     Читайте також:Без двох олімпійських чемпіонок. Збірна України з біатлону визначила склад на перший етап Кубка світу

     

    Кубок IBU 

    Спринт, 7,5 км. Жінки

     

    1. Каролін Ердаль (3) - 26:21,4

    2. Келсі Джоан Дікінсон (2) - +6,6

    3. Маррен Хаммершмідт (4) - +7,6

    ...

    6. Олена Підгрушна (4) - +44,2

    12. Катерина Бех (3) - +1:09,9

    22. Ганна Кривонос (4) - +1:51,9

    44. Ольга Абрамова (6) - +2:41,1

    47. Юлія Журавок (6) - +2:53,3

    48. Валерія Дмитренко (6) - +3:03,2

    біатлон Збірна України Олена Підгрушна Юлія Журавок Катерина Бех Ольга Абрамова Валерія Дмитренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ