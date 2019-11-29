Олена Підгрушна фінішувала шостою на Кубку IBU



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні у спортменів день відпочинку, а вже завтра у Швеції стартує Кубок світу

Напередодні старту І етапу Кубка світу українські біатлоністки розминаються у Швеції

У шведському Шушені, на передсезонному старті Кубок IBU, вступили в боротьбу українські біатлоністки. Шестеро наших дівчат вчора змагалися у спринті. Найкраще виступила лідер збірної, Олена Підгрушна, яка припустившись чотирьох хиб, фінішувала на шостій сходинці. Олена програла лідеру, Каролін Ердаль (Норвегія), 44,2 секунди. Друге місце виборола представниця США - Келсі Джоан Дікінсон. Третю сходинку посіла німкеня Маррен Хаммершмідт. Окрім Підгрушної, в цій гонці взяли участь ще п'ятеро українок. Найвище місце серед них посіла Катерина Бех, яка стала 12-ю.

Кубок IBU

Спринт, 7,5 км. Жінки

1. Каролін Ердаль (3) - 26:21,4

2. Келсі Джоан Дікінсон (2) - +6,6

3. Маррен Хаммершмідт (4) - +7,6

...

6. Олена Підгрушна (4) - +44,2

12. Катерина Бех (3) - +1:09,9

22. Ганна Кривонос (4) - +1:51,9

44. Ольга Абрамова (6) - +2:41,1

47. Юлія Журавок (6) - +2:53,3

48. Валерія Дмитренко (6) - +3:03,2