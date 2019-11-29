Олена Підгрушна фінішувала шостою на Кубку IBU
Напередодні старту І етапу Кубка світу українські біатлоністки розминаються у Швеції
У шведському Шушені, на передсезонному старті Кубок IBU, вступили в боротьбу українські біатлоністки. Шестеро наших дівчат вчора змагалися у спринті. Найкраще виступила лідер збірної, Олена Підгрушна, яка припустившись чотирьох хиб, фінішувала на шостій сходинці. Олена програла лідеру, Каролін Ердаль (Норвегія), 44,2 секунди. Друге місце виборола представниця США - Келсі Джоан Дікінсон. Третю сходинку посіла німкеня Маррен Хаммершмідт. Окрім Підгрушної, в цій гонці взяли участь ще п'ятеро українок. Найвище місце серед них посіла Катерина Бех, яка стала 12-ю.
Кубок IBU
Спринт, 7,5 км. Жінки
1. Каролін Ердаль (3) - 26:21,4
2. Келсі Джоан Дікінсон (2) - +6,6
3. Маррен Хаммершмідт (4) - +7,6
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6. Олена Підгрушна (4) - +44,2
12. Катерина Бех (3) - +1:09,9
22. Ганна Кривонос (4) - +1:51,9
44. Ольга Абрамова (6) - +2:41,1
47. Юлія Журавок (6) - +2:53,3
48. Валерія Дмитренко (6) - +3:03,2