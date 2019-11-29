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    Лідер збірної України з біатлону Підручний завтра не стартує на Кубку світу через проблеми зі спиною

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    На початку цього року в Естерсунді Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу у гонці переслідування - Лідер збірної України з біатлону Підручний завтра не стартує на Кубку світу через проблеми зі спиною
    На початку цього року в Естерсунді Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу у гонці переслідування

    Дмитра в змішаній естафеті замінить Тарас Лесюк

    Завтра у шведському Естерсунді стартує перший етап Кубка світу з біатлону. Підтримати команду не зможе лідер збірної УКраїн Дмитро Підручний. Про це повідомив Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. А його словами, через загострення болю в спині, Підручний завтра не вийде на старт у змішаній естафеті. Лідера чоловічої команди замінить Тарас Лесюк. Також в гонці виступлять Віта Семеренко, Дар'я Блашко і Артем Прима.

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    Участь Дмитра в інших дисциплінах також лишається під питанням – все буде вирішуватися безпосередньо перед стартом, з огляду на самопочуття спортсмена.

    Перша особиста гонка в Кубку світу 2019-2020 відбудеться 1 грудня. В цей день чоловіки побіжать спринт. На 4 грудня запланована індивідуальна гонка, а 7 грудня чоловіків чекає естафета.

    біатлон Олена Підгрушна Віта Семеренко Дмитро Підручний Тарас Лесюк Володимир Бринзак естафета
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