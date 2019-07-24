Бій Альварес – Дерев’янченко таки відбудеться. Сторони узгоджують деталі



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Сауль Альварес і Сергій Дерев'янченко можуть зустрітися в заключному кварталі року Коллаж із соцмереж

Українець отримає ще один шанс стати чемпіоном світу

Є дуже гарний шанс, що бій між мексиканцем Саулем Альваресом і обов’язковим претендентом на титул IBF у середній вазі таки відбудеться.

Тогда, які були заплановані на вівторок, 23 липня в офісі IBF у Спрінґфілді (штат Нью-Джерсі, США) відкладені на п’ятницю, оскільки промоутер Альвареса з Golden Boy Promotions та промоутер Дерев’янченка Лу ДіБелла беруть участь у серйозних дискусіях і наближаються до угоди, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, що в разі, якщо сторони не домовляться, Альварес буде позбавлений пояса чемпіона IBF. Раніше Сауль був готовий до такого кроку, але зараз відкрито говорить про своє бажання стати беззаперечним чемпіоном середньої ваги, одночасно володіючи чотирма основними поясами.

Якщо бій між Альваресом і Дерев'янченком, які розпочали серйозні переговори лише останніми днями, таки відбудеться, то бійці вийдуть у ринг в четвертому кварталі 2019 року.

28-річний Альварес оголосив минулого тижня, що він відкидає першу заплановану дату 14 вересня, яка є Днем незалежності Мексики. «Golden Boy Promotions шукає оптимальний варіант, який би був комфортним для моїх вболівальників, обираючи найкращу можливу боротьбу і найліпшого можливого суперника».

DAZN, який минулої осені підписав з Альваресом угоду на п'ять років, на 11 боїв (загальна вартість угоди - $ 365 мільйонів), хоче, щоб Альварес втретє бився з колишнім чемпіоном Геннадієм Головкіним із Казахстану. На початку цього року DAZN підписав з дев’ятизначною сумою і з Головкіним. Тобто, ще один бій Сауля й Геннадія виглядає реальністю, але при цьому DAZN одначе має схвалити Дерев'янченка як найближчого суперника Альвареса.

33-річний Дерев'янченко (13-1, 10 КО) єдиної своєї поразки зазнав у бою з Деніелом Джейкобсом у бою за вільний титул чемпіона світу торік жовтні. Джейкобс втратив звання одностайним рішенням суддів у своєму наступному поєдинку з Альваресом в їх бою 4 травня. Дерев'янченко натомість 13 квітня переміг за очками Джека Кулкая в боротьбі за звання офіційного претендента на титул IBF.

Також раніше велися переговори, що Альварес (52-1-2, 35 КО) може перейти у напівважку вагу, щоб кинути виклик світовому лідеру Сєрґєю Ковальову з РФ. Але той теж обтяжений обов'язковим захистом проти Ентоні Ярда.