  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)

    • Розсилка
    &laquo;Наша сіла в єдінствє&raquo; - гласить гасло на стіні клубу, який відвідав бокусер Усик - Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    «Наша сіла в єдінствє» - гласить гасло на стіні клубу, який відвідав бокусер Усик
    Кримський спорт

    Відновлюючись після травми, легенда часу не гає

    Олімпійський чемпіон Лондона-2012, нині - один з найсильніших боксерів-професіоналів планети, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, автор крилатих словосполучень «Крим ета Крим» і «Крим Божий» Олександр Усик відвідав ялтинську дитячо-юнацьку школу «Титан». Про це сповіщає «Кримський спорт».

    Читайте також

    Боксер взяв участь у нагородженні переможців і призерів Відкритої першості спортшколи № 6 із сумо, яке відбулося в Гаспрі на базі ДЮСК «Титан». Крім того, Усик поспілкувався з хлопцями, поділився з ними секретами своєї майстерності, відповів на численні запитання, взяв участь у фотосесії та роздав автографи.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)
    Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)

    Повідомляється, що на зустріч з Олександром Усиком, крім юних сумоїстів, запросили і вихованців Гаспринської секції боксу.

    Нагадаємо, що боксер Усик у травні мав дебютувати у суперважкому дивізіоні. Однак бій із камерунцем Карлосом Такамом скаували через травму Олександра.

     Читайте також: «I'm ukrainian Tyson». Відео миті знайомства Беленюка з Тайсоном
    Читайте також
    Крим бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ