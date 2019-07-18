Боксер Усик потренував дітей в окупованому Криму (фото)



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«Наша сіла в єдінствє» - гласить гасло на стіні клубу, який відвідав бокусер Усик Кримський спорт

Відновлюючись після травми, легенда часу не гає

Олімпійський чемпіон Лондона-2012, нині - один з найсильніших боксерів-професіоналів планети, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, автор крилатих словосполучень «Крим ета Крим» і «Крим Божий» Олександр Усик відвідав ялтинську дитячо-юнацьку школу «Титан». Про це сповіщає «Кримський спорт».

Боксер взяв участь у нагородженні переможців і призерів Відкритої першості спортшколи № 6 із сумо, яке відбулося в Гаспрі на базі ДЮСК «Титан». Крім того, Усик поспілкувався з хлопцями, поділився з ними секретами своєї майстерності, відповів на численні запитання, взяв участь у фотосесії та роздав автографи.

Повідомляється, що на зустріч з Олександром Усиком, крім юних сумоїстів, запросили і вихованців Гаспринської секції боксу.

Нагадаємо, що боксер Усик у травні мав дебютувати у суперважкому дивізіоні. Однак бій із камерунцем Карлосом Такамом скаували через травму Олександра.