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    Зеленський відвідав тренувальний табір Ломаченка (фото)

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    Василь Ломаченко - Зеленський відвідав тренувальний табір Ломаченка (фото)
    Василь Ломаченко
    UATV

    Український боксер готується до бою проти британця Люка Кемпбелла

    Володимир Зеленський відвідав тренувальний табір українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

    Відповідне фото спортсмен опублікував на сторінці в мережі Інстаграм.

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    Допис, поширений LomUs™️ (@lomus_official)

    Василь Ломаченко готується до бою проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО). Їхній титульний поєдинок має відбутися 31 серпня в Лондоні.

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