Зеленський відвідав тренувальний табір Ломаченка (фото)
Василь Ломаченко
UATV
Український боксер готується до бою проти британця Люка Кемпбелла
Володимир Зеленський відвідав тренувальний табір українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).
Відповідне фото спортсмен опублікував на сторінці в мережі Інстаграм.
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Василь Ломаченко готується до бою проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО). Їхній титульний поєдинок має відбутися 31 серпня в Лондоні.
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