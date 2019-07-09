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    IBF змусила промоутерів Альвареса і українця Дерев’янченка домовитися про умови чемпіонського бою

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    Сауль Альварес - Сергій Дерев'янченко: чи відбудеться бій? - IBF змусила промоутерів Альвареса і українця Дерев’янченка домовитися про умови чемпіонського бою
    Сауль Альварес - Сергій Дерев'янченко: чи відбудеться бій?
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    23 липня сторони мають визначитися з усіма тонкощами

    Керівництво IBF призначило проведення промоутерських торгів на поєдинок чемпіона світу в середній вазі Сауля Альвареса з Мексики і офіційного претендента на титул Сергія Дерев'янченка з України, повідомляє BoxingScene. Подія має відбутися 23 липня в Спрінґфілді (штат Нью-Джерсі, США).

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    Команда мексиканця не зацікавлена в проведенні зустрічі з Дерев'янченком, тому в IBF вже вивчають можливість позбавити Сауля титулу. Якщо промоутерські торги будуть провалені, то, найімовірніше, так і станеться.

    У такому випадку Дерев'янченко залишиться офіційним претендентом на титул, а боротися за вакантний пояс він буде в протистоянні з екс-чемпіоном світу в середній вазі Геннадієм Головкіним з Казахстану.

    У команді Сауля Альвареса поки сподіваються організувати бій свого клієнта з чемпіоном світу в напівважкій вазі Серґєєм Ковальовим із РФ.

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    бокс Сергій Дерев'янченко IBF Геннадій Головкін Сауль Альварес Сєрґєй Ковальов
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