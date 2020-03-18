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    Бій Усик - Чісора під загрозою

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    23 травня - не остаточна дата - Бій Усик - Чісора під загрозою
    23 травня - не остаточна дата

    Причина - звична для цього часу...

    Голова Matchroom Boxing Едді Гірн повідомив, що бій чемпіона WBA, WBO і IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва, а також бій Олександра Усика і Дерека Чісори можуть скасувати через пандемію коронавируса.

    «Звичайно, рішення АПЛ зіграє важливу роль. У планах – затвердити нові дати. У нас поєдинок Вайта і Повєткіна, який повинен відбутися 2 травня. Також бій Чісори і Усика запланований на 23 травня. Джошуа боксує 20 червня. Всі ці події можуть відкласти», - повідомив промоутер.

    Справа в тому, що нині у Великій Британії діє емабрго на проведення спортивних змагань, але, згідно планів УЄФА, футбол повернеться у травні.

    Саме на цей час заплановано бій Усик - Чисора - він має пройти 23 травня на «02 Арені» в Лондоні. Бій Джошуа - Пулєв має відбутись на арені клубу АПЛ «Тоттнем», але стадіон може бути зайнятий футболм, тому доведеться шукати варіанти й пустити під ніж менш важливі бої - тобто Усик - Чисора або Вайт - Повєткін.

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    бокс Олександр Усик Дерек Чісора коронавірус
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