Бій Усик - Чісора під загрозою



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23 травня - не остаточна дата

Причина - звична для цього часу...

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн повідомив, що бій чемпіона WBA, WBO і IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа проти Кубрата Пулєва, а також бій Олександра Усика і Дерека Чісори можуть скасувати через пандемію коронавируса.

«Звичайно, рішення АПЛ зіграє важливу роль. У планах – затвердити нові дати. У нас поєдинок Вайта і Повєткіна, який повинен відбутися 2 травня. Також бій Чісори і Усика запланований на 23 травня. Джошуа боксує 20 червня. Всі ці події можуть відкласти», - повідомив промоутер.

Справа в тому, що нині у Великій Британії діє емабрго на проведення спортивних змагань, але, згідно планів УЄФА, футбол повернеться у травні.

Саме на цей час заплановано бій Усик - Чисора - він має пройти 23 травня на «02 Арені» в Лондоні. Бій Джошуа - Пулєв має відбутись на арені клубу АПЛ «Тоттнем», але стадіон може бути зайнятий футболм, тому доведеться шукати варіанти й пустити під ніж менш важливі бої - тобто Усик - Чисора або Вайт - Повєткін.

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