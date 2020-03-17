Боксер Усик перевершив усіх медиків – він знає, як врятуватися від коронавірусу



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В Усика є відповіді на всі питання Instagram Олександра Усика

Чемпіон радить усім іти до церкви

Боксер-супертяж Олександр Усик поділився своєю думкою стосовно пандемії коронавірусу, яка відібрала уже понад сім тисяч життів по всьому світу.

«Найстрашніший вірус, яким ми хворіємо, - це гріх, - дає аналітику боєць. – Хтось каже, що потрібно почекати з походами в храм і все інше. Усе дурниці, друзі. Ходіть у храм, причащатися, сповідайтеся. І тоді буде все добре.

Якщо Всевишній попустить наші якісь речі, які він тримає в своїх руках, тоді з нами щось буде відбуватися. Але і то, він нам все це дає для того, щоб ми упокорювалися і йшли по його шляху, по якому він нас веде.

Хочу сказати таку річ, що нічого не трапляється, тому що всі ми причащаємося з однієї чаші, і з нами все слава Богу», - сказав Усик.

Незадовго до того Усик сказав, що його треба називати не Олександром, а Алєксандром.