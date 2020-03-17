Усик пояснив, що він не Олександр, а Алєксандр (відео)
Усик каже, що він Алєксандр
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Боксер продовжує демонструвати принциповість
Український боксер Олександр Усик сказав, що йому подобається, коли його ім'я вимовляють по-російськи.
Про це Усик сказав, відповідаючи на запитання американської журналістки, про те, як вимовляти його ім'я - починаючи з «о» або з «а».
Алєксандр. Літера «а». Алєксандр – це російською, Олександр – українською. Мені подобається Алєксандр», - сказав боксер.
Раніше домігся зміни свого імені з Василь на Васілій на профайлі сайту Boxrec ще один відомий носій православ’я головного мозку Ломаченко.