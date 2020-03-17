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    Усик пояснив, що він не Олександр, а Алєксандр (відео)

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    Усик каже, що він Алєксандр - Усик пояснив, що він не Олександр, а Алєксандр (відео)
    Усик каже, що він Алєксандр
    Скрін-шот

    Боксер продовжує демонструвати принциповість

    Український боксер Олександр Усик сказав, що йому подобається, коли його ім'я вимовляють по-російськи.

    Про це Усик сказав, відповідаючи на запитання американської журналістки, про те, як вимовляти його ім'я - починаючи з «о» або з «а».

    Алєксандр. Літера «а». Алєксандр – це російською, Олександр – українською. Мені подобається Алєксандр», - сказав боксер.

    Раніше домігся зміни свого імені з Василь на Васілій на профайлі сайту Boxrec ще один відомий носій православ’я головного мозку Ломаченко.

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    бокс Олександр Усик спорт поза політикою
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