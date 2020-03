Чісора пообіцяв не ображати Усика й натякнув, що він - обмежений

Дерек Чісора визнав, що його фірмова тактика образ перед боєм не буде ефективна у ситуації з Олександром Усиком

За думкою британського боксера, цьому є дві причини. Перша полягає в тому, що це не бійка, а справжнє боксерське мистецтво, яке не можна брутально рекламувати. Друга причина банальніша, Усик настільки обмежений, що не знає англійської, а тому не буде спроможний насолодитись древнім мистецтвом трештоку.

«Цей бій не можна продавати, ображаючи суперника, це бій для фанатів боксу, - заявив Чісора. - Та й якщо я скажу йому «пішов на...», він подумає, що я говорю «доброго ранку» - він же зовсім не розуміє англійської».

Також британець повідомив, що український боксер московського патріархату йому подобається своєю відкритістю та інфантильністю: «Усик - хороший хлопець, забавний, життєрадісний. Він кльовий і всім подобається. Насправді не можу сказати про нього нічого поганого. За чотири роки він багато чого досяг. Він чудовий, я його великий фанат».

«Не буду брехати, я думаю, що цей бій може виявитися найважчим в моїй кар'єрі, - додав Чісора. - Чи не через силу суперника, а через точності його ударів і манери їх нанесення - вона просто неймовірна. Не буду брехати, я буду пропускати. Ймовірно, мені доведеться пропустити п'ять ударів, перш ніж я зможу завдати один свій. Але це нічого. Я таке лайно на сніданок їм, але все одно залишаюся голодним і цілеспрямованим», - заявив Чісора.

Нагадаємо, що поєдинок Усика і Чісори відбудеться 23 травня в Лондоні. Якщо, звісно, не внесе корективи коронавірус, який вже вирує у столиці Сполученого Королівства.

"Are we going to do this or what?!" - When @DerekWarChisora met @usykaa out in Saudi back in December...



May 23 #UsykChisora pic.twitter.com/S123N48tEn