Бій Вайлдер – Ф’юрі II: Скільки зароблять боксери
Цифра стане непоганою мотивацією для тих, хто роздумує, чи варто займатись боксом
Атлетична комісія штату Невада (США) повідомила суми гонорарів учасників бою-реваншу 23 лютого – чемпіон за версією WBC у важкій вазі Деонтея Вайлдера та британця Тайсона Ф’юрі.
Повідомляються, що обидва бійці збагатяться як мінімум на 30 млн доларів кожен.
До цієї суми входить офіційний гонорар кожного зі спортсменів у розмірі $ 5 млн, але не враховані прибутки від платних трансляцій на кабельних мережах. А вони легко можуть подвоїти згадані суми, адже інтерес до бою чималий.
Нагадаємо, це друга зустріч лідерів важкого дивізіону світового боксу – попередня завершилась унічию, попри те, що Тайсон Ф’юрі двічі побував у нокдауні.
Реванш відбудеться рано вранці 23 лютого за Києвом – результат бой серед перших дізнаються постійні читачі Главкому.