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    Бій Вайлдер – Ф’юрі II: Скільки зароблять боксери

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    Багаті чоловіки обіцяюють шоу - Бій Вайлдер – Ф’юрі II: Скільки зароблять боксери
    Багаті чоловіки обіцяюють шоу

    Цифра стане непоганою мотивацією для тих, хто роздумує, чи варто займатись боксом

    Атлетична комісія штату Невада (США) повідомила суми гонорарів учасників бою-реваншу 23 лютого – чемпіон за версією WBC у важкій вазі Деонтея Вайлдера та британця Тайсона Ф’юрі.

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    Повідомляються, що обидва бійці збагатяться як мінімум на 30 млн доларів кожен.

    До цієї суми входить офіційний гонорар кожного зі спортсменів у розмірі $ 5 млн, але не враховані прибутки від платних трансляцій на кабельних мережах. А вони легко можуть подвоїти згадані суми, адже інтерес до бою чималий.

    Нагадаємо, це друга зустріч лідерів важкого дивізіону світового боксу – попередня завершилась унічию, попри те, що Тайсон Ф’юрі двічі побував у нокдауні.

    Реванш відбудеться рано вранці 23 лютого за Києвом – результат бой серед перших дізнаються постійні читачі Главкому.

    бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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