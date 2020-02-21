Бій Вайлдер – Ф’юрі II: Скільки зароблять боксери



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Цифра стане непоганою мотивацією для тих, хто роздумує, чи варто займатись боксом

Атлетична комісія штату Невада (США) повідомила суми гонорарів учасників бою-реваншу 23 лютого – чемпіон за версією WBC у важкій вазі Деонтея Вайлдера та британця Тайсона Ф’юрі.

Повідомляються, що обидва бійці збагатяться як мінімум на 30 млн доларів кожен.

До цієї суми входить офіційний гонорар кожного зі спортсменів у розмірі $ 5 млн, але не враховані прибутки від платних трансляцій на кабельних мережах. А вони легко можуть подвоїти згадані суми, адже інтерес до бою чималий.

Нагадаємо, це друга зустріч лідерів важкого дивізіону світового боксу – попередня завершилась унічию, попри те, що Тайсон Ф’юрі двічі побував у нокдауні.

Реванш відбудеться рано вранці 23 лютого за Києвом – результат бой серед перших дізнаються постійні читачі Главкому.