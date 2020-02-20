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    Вайлдер і Ф'юрі ефектно поштовхалися напередодні реваншу

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    Вайлдер vs Ф'юрі - Вайлдер і Ф'юрі ефектно поштовхалися напередодні реваншу
    Вайлдер vs Ф'юрі

    Боксери влаштували старий добрий трешток у Лас-Вегасі

    Вже в ніч на неділю, 23 лютого, в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікувана зустріч у ринзі двох топ-боксерів важкого дивізіону - чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера та британця Тайсона Ф'юрі.

    Ну, а поки до бою лишаються лічені дні зіркові боксери розважаються я можуть та доводять ситуацію до стадії кипіння.

    Напередодні обидва бійці прибули до Невади та одразу влаштували шоу – дуель поглядів швидко перейшла у взаємні образи, які боксери використовують як мотиваційні заходи, а далі – у штовханину.

    Розмова двох велетів - трешток Вайлдера та Ф'юрі
    Автор: TheMacLife

    Першим на правах господаря штовхнув Тайсона Ф'юрі американський чемпіон. Британець відлетів далеченько, але опанував себе – повернувся до Вайлдера й, як вправний суматорі, штовнув вже  його. Далі спрацювали закони жанру й боксерів розвели, щоб уникнути фальстарту.

    Нагадаємо, це другий бій і він носить статус реваншу – в 2018 Ф’юрі боксував краще, але Вайлдер двічі надсилав ромського велета у нокдаун, тому судді виголосили нічию. Нині її з вірогідністю в 99% не буде.

    бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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