Вайлдер і Ф'юрі ефектно поштовхалися напередодні реваншу



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Вайлдер vs Ф'юрі

Боксери влаштували старий добрий трешток у Лас-Вегасі

Вже в ніч на неділю, 23 лютого, в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікувана зустріч у ринзі двох топ-боксерів важкого дивізіону - чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера та британця Тайсона Ф'юрі.

Ну, а поки до бою лишаються лічені дні зіркові боксери розважаються я можуть та доводять ситуацію до стадії кипіння.

Напередодні обидва бійці прибули до Невади та одразу влаштували шоу – дуель поглядів швидко перейшла у взаємні образи, які боксери використовують як мотиваційні заходи, а далі – у штовханину.

Розмова двох велетів - трешток Вайлдера та Ф'юрі Автор: TheMacLife

Першим на правах господаря штовхнув Тайсона Ф'юрі американський чемпіон. Британець відлетів далеченько, але опанував себе – повернувся до Вайлдера й, як вправний суматорі, штовнув вже його. Далі спрацювали закони жанру й боксерів розвели, щоб уникнути фальстарту.

Нагадаємо, це другий бій і він носить статус реваншу – в 2018 Ф’юрі боксував краще, але Вайлдер двічі надсилав ромського велета у нокдаун, тому судді виголосили нічию. Нині її з вірогідністю в 99% не буде.