Блохін і Михайличенко назвали склад збірної на матчі з Казахстаном і Францією
Збірна України залишається без тренера, але футболістам виклики відправили
Національна команда України після відставки Андрія Шевченка залишається без тренера. Ймовірно, 17 серпня на цю посаду буде призначений Олександр Петраков. Поки ж Комітет національних збірних Української асоціації футболу, який очолюють Олег Блохін і Олексій Михайличенко, оприлюднив розширений список гравців, яких буде викликано для підготовки та участі у вересневих матчах. У переліку викликаних – 24 гравці. Ще восьмеро виконавців внесено до резервного списку.
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва - «Ференцварош», Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро).
Резервний список: Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі – «Шахтар» Донецьк), Тарас Качараба («Славія» Прага, Чехія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря» Луганськ).
Збір національної команди розпочнеться 29 серпня в Києві.
У вересні збірна України проведе три матчі. Проти Казахстану, 1 числа в гостях, і Франції – 4-го вересня в Києві в рамках відбору до чемпіонату світу-2022, а 8 вересня проведе товариський матч з Чехією.
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