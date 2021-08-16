Футболіст знепритомнів під час матчу чемпіонату Франції

Нападника «Бордо» Калу привели до тями лікарі

Форвард «Бордо» Самуель Калу знепритомнів на початку матчу 2-го туру Ліги 1 з «Марселем».

Через чотири хвилини після початку гри Калу стояв в стінці перед штрафним ударом і раптово впав на газон. Партнери по команді, як в ситуації з хавбеком збірної Данії Крістіаном Еріксеном, обступили гравця і закрили його від камер. На поле вибігли медики і привели футболіста до тями.

Калу самостійно покинув поле, після чого повернувся в гру на кілька хвилин, однак головний тренер «Бордо» Володимир Петкович вирішив замінити форварда.

12 червня в кінці першого тайму матчу Євро-2020 Данія - Фінляндія (0: 1) Еріксен впав на газон і втратив свідомість. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом 15 хвилин, потім його відвезли в лікарню. Пізніше з'ясувалося, що гравець переніс зупинку серця. Крістіану встановили дефібрилятор серця.

Тим часом тренер «Динамо» Луческу переніс ще одну операцію.