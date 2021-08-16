Де дивитися матч «Монако» – «Шахтар» у плей-оф Ліги чемпіонів

«Гірникам» залишилося подолати один раунд перед груповим турніром

Донецький «Шахтар» 17 серпня проведе перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако». На попередньому етапі французький клуб легко впорався з чеською «Спартою» (2:0 у гостях та 3:1 удома), а український двічі з однаковим рахунком 2:1 переграв бельгійський «Генк».

У чемпіонаті Франції «Монако» в двох турах зазнав поразки і одну гру завершив унічию. «Шахтар», в свою чергу, здобув три перемоги і поступився «Олександрії».

На перший матч тренер «гірників» Роберто Де Дзербі взяв 25 футболістів. До складу делегації потрапив і новачок Педріньо, який на старті сезону зазнав невеликого пошкодження.

У прямій трансляції поєдинок «Монако» — «Шахтар» можна буде подивитися на платформі MEGOGO. Початок матчу – о 22:00.

Матч-відповідь пройде в середу, 25 серпня, в Харкові на ОСК «Металіст». Початок – о 22:00.