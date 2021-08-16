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    На Тернопільщині під час матчу помер футболіст

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    Андрію Герасимчуку стало зле під час перерви футбольного матчу - На Тернопільщині під час матчу помер футболіст
    Андрію Герасимчуку стало зле під час перерви футбольного матчу
    Фото з відкритих джерел

    Лікарі півтори години намагалися врятувати чоловіка

    Під час футбольного матчу між ФК «Обрій-Ланівці» та ФК «Красна Лука» помер 29-річний гравець команди-господарів Андрій Герасимчук. Футболістові стало недобре під час перерви між таймами. Тренер його замінив, а колеги викликали швидку допомогу. Лікарі здійснювали реанімаційні заходи близько двох годин, але врятувати чоловіка не змогли.

    «Наш колега Андрій грав разом з нами у футбол більше 10 років. Останні роки він грав у захисті. Ніколи не мав проблем зі здоров'ям і завжди хотів грати й любив футбол», – розповів zahid.net представник футбольного клубу «Обрій-Ланівці» Андрій Засядко.

    Тіло забрали на експертизу в Тернопіль. Сьогодні увечері мають привезти в село, де жив Андрій Герасимчук.

    Учора, нагадаємо, помер легендарний німецький футболіст Герд Мюллер.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    На Тернопільщині під час матчу помер футболіст