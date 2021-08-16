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    Грузинський паралімпієць побив охоронця перед Іграми в Токіо

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    Паралімпіада розпочнеться 24 серпня - Грузинський паралімпієць побив охоронця перед Іграми в Токіо
    Паралімпіада розпочнеться 24 серпня
    Фото з відкритих джерел

    Працівник готелю заважав дзюдоїстам розпивати спиртне

    Член чоловічої збірної Грузії з дзюдо кілька разів ударив охоронця одного з готелів Токіо перед початком Паралімпіади.

    За інформацією видання Kyodo, спортсмен побив 60-річного працівника готелю. Дзюдоїст завдав йому серйозної травми, зламавши кілька ребер. Звіт про цей інцидент отримала місцева поліція, яка вже почала розслідування.

    Причиною конфлікту стало те, що охоронець попередив чоловіка і кількох інших грузинських спортсменів про те, що вони занадто голосно себе ведуть під час розпиття спиртних напоїв.

    Цей дзюдоїст разом з іншими грузинськими спортсменами знаходиться в готелі на карантині, щоб уникнути зараження коронавірусом.

    Паралімпіада в Токіо пройде з 24 серпня по 5 вересня.

    Тим часом стало відомо що тренер «Динамо» Луческу переніс ще одну операцію.

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    Теги: Олімпіада Паралімпійські Ігри
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    Грузинський паралімпієць побив охоронця перед Іграми в Токіо