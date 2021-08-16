Грузинський паралімпієць побив охоронця перед Іграми в Токіо

Працівник готелю заважав дзюдоїстам розпивати спиртне

Член чоловічої збірної Грузії з дзюдо кілька разів ударив охоронця одного з готелів Токіо перед початком Паралімпіади.

За інформацією видання Kyodo, спортсмен побив 60-річного працівника готелю. Дзюдоїст завдав йому серйозної травми, зламавши кілька ребер. Звіт про цей інцидент отримала місцева поліція, яка вже почала розслідування.

Причиною конфлікту стало те, що охоронець попередив чоловіка і кількох інших грузинських спортсменів про те, що вони занадто голосно себе ведуть під час розпиття спиртних напоїв.

Цей дзюдоїст разом з іншими грузинськими спортсменами знаходиться в готелі на карантині, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Паралімпіада в Токіо пройде з 24 серпня по 5 вересня.

Тим часом стало відомо що тренер «Динамо» Луческу переніс ще одну операцію.