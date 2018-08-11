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    Богдан Ядов здобув для України першу нагороду на етапі Гран-прі з дзюдо в Угорщині

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    Богдан Ядов - Богдан Ядов здобув для України першу нагороду на етапі Гран-прі з дзюдо в Угорщині
    Богдан Ядов

    Українець у стартовий день зазнав лише однієї поразки

    Перший день турніру Гран-прі з дзюдо у Будапешті приніс українській команді одну медаль.

    Бронзу здобув Богдан Ядов у вазі до 66 кг, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

    У поєдинку за бронзову медаль киянин взяв гору над Яріном Менагедом з Ізраїлю. І цю перемогу він здобув достроково – сутичка тривала трохи менше трьох хвилин.

    На початку шляху до п'єдесталу Богдан виграв у двох Себастьянів - Переса з Чилі, котрий 2018 року має дві бронзових призи Panamerican Open, і Сейдля з Німеччини, який у лютому був третім на турнірі Grand Slam у Парижі.

    Потім українець у додатковий час здолав Торніке Нагліашвілі (золото та срібло Кубків Європи-2018).

    Але згодом поступився майбутньому переможцю змагань у столиці Угорщини Кензо Тагаві з Японії.

    У втішному двобої за вихід до малого фіналу Ядов був сильнішим за ірландця Натана Бернса.

    Це – перша медаль дзюдоїста на змаганнях такого рангу, до цього були нагороди на чемпіонаті Європи-2015 серед юніорів (срібло), Кубку Європи серед юніорів (дві бронзи) та Кубках Європи серед дорослих (золото та бронза).

    Інші українці, які виступали у п'ятницю, до залікової сімки не пробилися.

    дзюдо Гран-прі Угорщина українці
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