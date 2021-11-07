Боксер Ф’юрі порівняв «Манчестер Юнайтед» з Вайлдером, якого побив у рингу

Чемпіон світу прокоментував поразку «червоних дияволів» в дербі з «Сіті»

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який захистив титул чемпіона за версією WBC в третьому поєдинку з Деонтеєм Вайлдером, прокоментував поразку, яку зазнав «Манчестер Юнайтед» у матчі 11-го туру АПЛ із «Манчестер Сіті». Зустріч завершилась із рахунком 0:2.

«Після поразки від «Сіті» справедливо сказати, що «Юнайтед» зазнає невдач гірше, ніж Деонтей Вайлдер у всіх своїх боях зі мною. Ми абсолютно розбиті. А знаєте, коли я бився з Вайлдером і був на підлозі, та й коли бився з будь-ким іншим, то ніколи не думав, що програю бій. Я завжди вірив, що піднімуся й переможу. Це називається менталітетом переможця, чого у вас, хлопці, в останніх двох матчах просто не було.

Я думаю, що ми з Патрісом Евра прийдемо до вас на тренування і піднесемо жорсткий урок», – сказав Ф'юрі у своєму інстаграмі.

Патріс Евра – колишній захисник «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» зазнав третьої поразки в останніх чотирьох турах Прем’єр-ліги і з першого місця скотився на п’яте.

Тим часом з’явилося відео перемоги українця над росіянином у фіналі чемпіонату світу з боксу.