З’явилося відео перемоги українця над росіянином у фіналі чемпіонату світу з боксу

Юрій Захареєв став сьомим вітчизняним боксером, який став найсильнішим серед любителів

19-річний боксер з Одещини Юрій Захареєв став чемпіоном світу з боксу серед любителів. У фіналі він взяв гору над росіянином Вадимом Мусаєвим. Суперник був на 9 років старший, проте українець повністю домінував у рингу і судді одноголосно віддали йому перемогу – 5:0.

Як виховують чемпіонів світу в селі Андріївка, де тренується Захареєв, читайте в матеріалі: Село і бокс. Де в Україні готують чемпіонів світу.





Юрій Захареєв став сьомим вітчизняним боксером, який став чемпіоном світу серед любителів. Останнім, хто піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу на світовому форумі, був срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк.