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    З’явилося відео перемоги українця над росіянином у фіналі чемпіонату світу з боксу

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    Юрій Захареєв створив сенсацію на чемпіонаті світу - З’явилося відео перемоги українця над росіянином у фіналі чемпіонату світу з боксу
    Юрій Захареєв створив сенсацію на чемпіонаті світу
    фото: instagram

    Юрій Захареєв став сьомим вітчизняним боксером, який став найсильнішим серед любителів

    19-річний боксер з Одещини Юрій Захареєв став чемпіоном світу з боксу серед любителів. У фіналі він взяв гору над росіянином Вадимом Мусаєвим. Суперник був на 9 років старший, проте українець повністю домінував у рингу і судді одноголосно віддали йому перемогу – 5:0.

    Як виховують чемпіонів світу в селі Андріївка, де тренується Захареєв, читайте в матеріалі: Село і бокс. Де в Україні готують чемпіонів світу.


    Юрій Захареєв став сьомим вітчизняним боксером, який став чемпіоном світу серед любителів. Останнім, хто піднімався на найвищу сходинку п’єдесталу на світовому форумі, був срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк.

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    Теги: чемпіонат світу бокс Олександр Хижняк Юрій Захареєв
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    З’явилося відео перемоги українця над росіянином у фіналі чемпіонату світу з боксу