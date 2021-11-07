Сауль «Канело» Альварес став шостим абсолютним чемпіоном світу з боксу (відео)

Легендарний мексиканець зібрав усі пояси, останній – в поєдинку з Плантом

У Лас-Вегасі визначився абсолютний чемпіон світу з боксу в суперсердній вазі. Володар поясів за версіями WBC, WBA, WBO та журналу The Ring 31-річний мексиканецьт Сауль «Канело» Альварес (56 перемог, 38 з них – нокаутом, 2 нічиї, 1 поразка) нокаутом переміг американця Калебом Плантом (21 перемога, 12 з них – нокаутом), який зберігав титул чемпіона IBF, і зібрав повну колекцію. «Канело» став лише шостим боксером в історії, кому вдалося стати чемпіоном світу за всіма версіями.

Поєдинок жвавіше розпочав Плант. Перші раунди були за ним, але поступово Канело перехопив ініціативу і в 11-му раунді довершив справу. Серією ударів Альварес відправив суперника в нокдаун, а коли бій продовжився, кинувся добивати і завершив бій нокаутом.

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«Завдяки підтримці вболівальників, моїй родині та моїй команді ми зробили це. Ця перемога всіх, особливо у Мексиці. Моя пошана Калебу Планту. Він чудовий боєць із великими здібностями. Зрештою, ми є чоловіками. Він хотів далі битися зі мною, хотів продовжити бій. Йому немає чого соромитися, ми провели чудовий поєдинок», – сказав Альварес, коли приміряв корону і взяв у руки чемпіонські пояси.

«Канело» заробив за бій рекордний гарантований гонорар – $40 млн. Заробіток американця склав $10 млн.

Раніше абсолютними чемпіонами світу ставали Бернард Хопкінс (середня вага), Джермейн Тейлор (середня вага), Теренс Кроуфорд (перша напівсередня вага), Олександр Усик (перша важка вага) та Джош Тейлор (перша напівсередня вага).

Раніше Українець побив росіянина і став чемпіоном світу з боксу.